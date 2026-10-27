Lazio contro Sassuolo per blindare il primato, Roma contro Cagliari per restare in scia

La Serie A non si ferma ed è pronta a vivere il primo turno infrasettimanale della stagione. Le due formazioni capitoline, Lazio e Roma, aprono il turno di campionato con i biancocelesti che voleranno in Emilia per sfidare il Sassuolo mentre i ragazzi di Gasp ospiteranno il Cagliari. La formazione di Rino Gattuso punta a blindare il primato, in coabitazione con l’Inter, in un campo particolarmente ostico: gli esperti Sisal, però, hanno fiducia nella Lazio, favorita a 2,20, rispetto al 3,25 del Sassuolo mentre il pareggio è dato a 3,50.

Due formazioni votate all’attacco dove l’Over, a 1,65, si fa preferire all’Under, offerto a 2,10 mentre l’ipotesi che entrambe vadano a segno già nel primo tempo è data a 3,25.

Sassuolo e Lazio, inoltre, quando si incrociano non tirano mai indietro la gamba visto che, nelle otto sfide più recenti, ci son sempre stati almeno quattro cartellini, scenario offerto, per martedì sera, a 1,80.

La capolista si affida a capitan Mattia Zaccagni, in gol a 3,75, e al suo nuovo leader Davide Frattesi, protagonista con gol o assist a 2,75. I padroni di casa, dal canto loro, hanno in Domenico Berardi, nel tabellino dei marcatori a 3,75, il miglior bomber all-time della sfida con 9 marcature: l’obiettivo, per l’icona del Sassuolo, è arrivare alla doppia cifra.

La Roma ospita il Cagliari e punta a restare in scia ai cugini. I giallorossi, secondo gli esperti Sisal, partono ampiamente favoriti a 1,33 mentre si sale fino a 10 per il blitz rossoblù con il pareggio offerto a 5,00. I capitolini hanno una tradizione molto favorevole contro i sardi, soprattutto tra le mura amiche: appena 4 sconfitte in 45 incroci e ben 9 clean sheet, 4 consecutivi, nelle ultime undici all’Olimpico. Un’altra gara senza subire reti è data a 1,90. La Roma partirà come sempre molto forte e l’ipotesi di vederla segnare almeno due reti nel primo tempo è offerta a 3,25. La possibilità che l’arbitro consulti il VAR è a 4,50 mentre lo scenario di un autogoal è dato a 8,00. Donyell “Bobby” Malen lo scorso anno regolò la pratica Cagliari con una doppietta, un’altra marcatura multipla martedì sera è offerta a 4,00 mentre Mati Soulé, in grande spolvero, potrebbe sosternerlo con un assist, a 2,75. Il Cagliari si affida a Daniel Maldini, a segno a 4,00, mentre vedere Mendy nel tabellino dei marcatori è dato a 7,50.