Lazio, una sosta da capolista. Napoli sempre malato ma vivo

Alla sosta di novembre da primi da classe, a dispetto dei pronostici, della protesta dei tifosi e di un Gattuso che continua a sostenere come la Lazio «c’entri poco lassù in vetta». Il Napoli di Allegri resta nel limbo della mediocrità ma manda qualche segnale dopo gli ultimi risultati negativi e le frustrazioni dell’ambiente.

Difficile parlare ancora di sorpresa Lazio: il basso profilo del suo allenatore non nasconde quella che è una realtà del campionato. Sarà pure soprannominato Ringhio, ma al quartier generale di Formello - parole di Lazzari, uno dei veterani della truppa - ha portato gioia, idee nuove e voglia di allenarsi anche se si ha poco spazio. Il giusto pari di Napoli, figlio di una gara che racconta di un tempo e di un gol a testa e che interrompe a sei il numero di vittorie di fila laziale, rende comunque orgoglioso il ctecnico ma fa arrabbiare Isaksen, capitano per un giorno e con la mira un po’ imprecisa al Maradona. «Abbiamo fame e un punto non ci basta», ha tuonato il danese. «Lo spogliatoio dopo la gara sembrava un mortorio, voglio più sorrisi, la squadra mi sta piacendo per come afftonta ogni sfida - la risposta di Gattuso -. Era una partita ostica, ma abbiamo avuto coraggio, accettando le difficoltà e questa è mentalità».

Il Napoli è ancora distante anni luce da quello che i tifosi si aspettavano ad agosto e i fischi finali testimoniano il loro malcontento. I punti e la posizione di classifica sono ancora deludenti, la partenza dopo 11 giornate resta la peggiore in A insieme a quella di Reja 2007-2008. Tutti ne sono consapevoli, dall’allenatore ai calciatori fino al presidente De Laurentiis. A distanza di un anno dalla clamorosa esternazione di Antonio Conte («non voglio accompagnare il morto»), questa squadra ha però dimostrato che qualcosa da salvare c’è ed è una base su cui lavorare. In attesa che l’infermeria si svuoti. Lo dimostra il buon secondo tempo di ieri, la prestazione di Lang - fischiato per un gesto rivolto alla curva, ma che non si è fatto condizionare - e il pari su autogol di Pedraza dopo che la Lazio aveva messo il naso avanti con Frattesi. «Ora c’è un mare in tempesta, ma riuscirò ad arrivare in porto», così Allegri che segue ADL e predica calma.