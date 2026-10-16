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Calcio

Le inutili scuse di Infantino

E il rivale Wenger... inquieta

Tony Damascelli
Trump-Infantino, la dura legge del gol sistema i loro danni
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Gianni Infantino presenta le scuse che, considerato il suo cognome, sono infantili, l’affaire della società, da lui creata, che avrebbe gestito diritti e introiti del mondiale, lo ha svergognato, finge pentimento ma l’Uefa respinge ogni tentativo di purificazione, gli inglesi dicono che l’italosvizzeroqatariotalibanese non sia più in grado di guidare la Fifa e propongono una nuova candidatura, Arsène Wenger, ex tecnico dell’Arsenal e oggi a capo di una delle commissioni Fifa, quella dello sviluppo mondiale del football! Altra balla colossale, Wenger per anni ha contrastato le federazioni calcistiche dicendo che i club devono rifiutarsi di consegnare i calciatori alle nazionali, poi ha traslocato in Fifa adeguandosi all’idem sentire e al salario corposo garantitogli da Infantino. In Francia lo chiamano TPMG, tout pour ma guele, tutto per me. La parodia proseguirà fino al 18 marzo del 2027, congresso a Rabat, Marocco, applausi e riverenze. Voilà, les jeux sont faits.

Gianni InfantinoFifa
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