Le spine brasiliane di Ancelotti e l'ombra Pep

Uno ha deciso di prendere la guida della maglia più pesante che esista a livello di nazionali, l’altro, almeno per un anno, non vuole sedersi su nessuna panchina: i destini di Carlo Ancelotti e Pep Guardiola, oggi lontani ma chissà in futuro, potrebbero incrociarsi proprio in Brasile. Perché se Carletto è alle prese con una delle sfide più complicate della sua carriera, il tecnico catalano non ha mai nascosto il desiderio di allenare una nazionale in un grande torneo. E la Seleçao, con il suo fascino e le sue aspettative, sarebbe una destinazione difficile da ignorare. Per ora, però, il presente racconta una storia diversa. Ancelotti è già sul banco degli imputati dopo la sconfitta per 3-2 contro il Giappone, l’ennesimo risultato che ha sollevato dubbi sull’identità della squadra. Una nazionale fragile, incapace di proteggersi e troppo spesso aggrappata alle intuizioni dei suoi campioni. La doppietta di Vinicius ha mascherato i limiti di un progetto che, dopo mesi di lavoro, non ha ancora trovato un equilibrio. A rendere il clima ancora più pesante ci ha pensato Romario. L’ex attaccante, oggi senatore, ha invitato il presidente federale Samir Xaud a mandare via l’italiano: «Ancelotti, è finita! Prendi le tue cose e vattene!». Un attacco durissimo, che però non trova per ora sponde nella federazione, intenzionata a dare continuità al progetto. Ancelotti ha raccolto 12 vittorie in 21 partite, ma i 21 gol subiti raccontano una fragilità evidente: gruppo di fuoriclasse senza identità.

E Guardiola? Il suo nome è stato accostato anche alla panchina degli Stati Uniti, rimasta vacante dopo l’addio di Pochettino. Secondo il Telegraph Pep vuole prendersi un anno di pausa dopo l’esperienza al City e non intende accettare offerte nell’immediato anche se, come successo con l’Italia in estate, rimane disponibile per un incontro. Brasile e Inghilterra sarebbero nazionali che prenderebbe in considerazione. Carletto deve difendere il suo posto e convincere il Brasile, ma in un calcio in cui tutto può cambiare rapidamente, chissà che un giorno le strade delle due leggende non finiscano davvero per incrociarsi sulla panchina verdeoro.