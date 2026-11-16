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Calcio

Le spine brasiliane di Ancelotti e l'ombra Pep

Se Carletto è alle prese con una delle sfide più complicate della sua carriera, il tecnico catalano non ha mai nascosto il desiderio di allenare una nazionale in un grande torneo

Francescomatteo Bertoli
epa13276541 Brazil's head coach Carlo Ancelotti attends a press conference ahead of an international friendly soccer match between India and Brazil at Salt Lake Stadium in Kolkata, India, 02 October 2026. Brazil and India will play an international friendly match on 03 October. EPA/PIYAL ADHIKARY
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Uno ha deciso di prendere la guida della maglia più pesante che esista a livello di nazionali, l’altro, almeno per un anno, non vuole sedersi su nessuna panchina: i destini di Carlo Ancelotti e Pep Guardiola, oggi lontani ma chissà in futuro, potrebbero incrociarsi proprio in Brasile. Perché se Carletto è alle prese con una delle sfide più complicate della sua carriera, il tecnico catalano non ha mai nascosto il desiderio di allenare una nazionale in un grande torneo. E la Seleçao, con il suo fascino e le sue aspettative, sarebbe una destinazione difficile da ignorare. Per ora, però, il presente racconta una storia diversa. Ancelotti è già sul banco degli imputati dopo la sconfitta per 3-2 contro il Giappone, l’ennesimo risultato che ha sollevato dubbi sull’identità della squadra. Una nazionale fragile, incapace di proteggersi e troppo spesso aggrappata alle intuizioni dei suoi campioni. La doppietta di Vinicius ha mascherato i limiti di un progetto che, dopo mesi di lavoro, non ha ancora trovato un equilibrio. A rendere il clima ancora più pesante ci ha pensato Romario. L’ex attaccante, oggi senatore, ha invitato il presidente federale Samir Xaud a mandare via l’italiano: «Ancelotti, è finita! Prendi le tue cose e vattene!». Un attacco durissimo, che però non trova per ora sponde nella federazione, intenzionata a dare continuità al progetto. Ancelotti ha raccolto 12 vittorie in 21 partite, ma i 21 gol subiti raccontano una fragilità evidente: gruppo di fuoriclasse senza identità.

E Guardiola? Il suo nome è stato accostato anche alla panchina degli Stati Uniti, rimasta vacante dopo l’addio di Pochettino. Secondo il Telegraph Pep vuole prendersi un anno di pausa dopo l’esperienza al City e non intende accettare offerte nell’immediato anche se, come successo con l’Italia in estate, rimane disponibile per un incontro. Brasile e Inghilterra sarebbero nazionali che prenderebbe in considerazione. Carletto deve difendere il suo posto e convincere il Brasile, ma in un calcio in cui tutto può cambiare rapidamente, chissà che un giorno le strade delle due leggende non finiscano davvero per incrociarsi sulla panchina verdeoro.

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