L’Italia di Mancini crolla 4-1 in Belgio ed è fuori dalla Nations League

Niente da fare per l’Italia di Roberto Mancini. Gli azzurri perdono 4-1 in Belgio, allo stadio Re Baldovino di Bruxelles e vengono eliminati dalla Nations League, chiudendo al terzo posto con 10 punti il Gruppo 1. Insieme al Belgio passa il turno la Francia, vittoriosa 2-1 contro la Turchia. L’Italia inizia col piede giusto e trova il gol del vantaggio all’11’ con Pio Esposito. Col passare dei minuti gli azzurri escono dalla partita e lasciano troppo campo al Belgio. I Diavoli Rossi segnano tre gol in dieci minuti con De Cuyper, Ngoy e Doku. Allo scadere De Bruyne va vicino al poker ma Donnarumma si salva con l’aiuto del palo. Nella ripresa la squadra di Mancini non riesce a riaprire la partita. In contropiede ci pensa a Diego Moreira a segnare il quarto gol. Nel recupero Pio Esposito sbaglia un rigore. Cala il sipario sulla Nations League, che ha messo in mostra tanti spunti positivi e ulteriori margini di miglioramento per i ragazzi di Mancini.

La partita

L’Italia parte subito forte. Al 7’ Fagioli si inserisce e calcia in area, trovando la respinta di Lammens. Il pallone finisce a Pisilli, che trova ancora la parata del portiere belga. All’11’ arriva il vantaggio degli azzurri. Ripartenza perfetta con Kayode, che serve in mezzo per Pio Esposito. L’attaccante dell’Inter trova l’impatto giusto e mette in rete. La reazione del Belgio è immediata. Azione avvolgente dei Diavoli Rossi. De Ketelaere svirgola, la sfera arriva a De Cuyper, che trafigge Donnarumma. L’Italia accusa il colpo e il Belgio trova il vantaggio al 23’. Sugli sviluppi di un corne, Donnarumma para il colpo di testa di Mechele ma dopo la respinta non può nulla su Ngoy. Il Belgio continua ad attaccare sulle ali dell’entusiasmo. Al 43’ l’errore di Bastoni porta al tiro De Bruyne, che calcia di sinistro a colpo sicuro. Donnarumma si salva con l’aiuto del palo. Si parte subito con due cambi, entrano Doumbia e Dimarco per Fagioli e Pisilli. Al 52’ ci prova di nuovo De Bruyne, la sua conclusione finisce fuori di un soffio. Il centrocampista del Napoli comincia un duello personale con Donnarumma, che al 64’ gli nega di nuovo il gol. Al 71’ il Belgio sfiora di nuovo il gol con Diego Moreira; il suo tiro viene deviato e finisce di poco alto sopra la traversa. All’81’ l’Italia lamenta un fallo di mano in area di Mechele, non sanzionato dall’arbitro. Sulla prosecuzione dell’azione Diego Moreira segna il quarto gol. Nel recupero Pio Esposito ha l’occasione di mettere a segno una doppietta, ma si fa parare un rigore da Lammens. Finisce così, Belgio batte Italia 4-1.

Il tabellino

BELGIO (4-2-3-1) - Lammens; Castagne, Ngoy (88’ Theate), Mechele, De Cuyper; De Bruyne (87’ Lukebakio), Lavia (76’ Raskin), Tielemans; Diego Moreira (87’ Trossard), De Ketelaere, Doku (90’ Godts). Ct: Mark Van Bommel

ITALIA (4-3-3) - Donnarumma; Kayode (77’ Vergara), Scalvini (62’ Palestra), Bastoni, Calafiori; Barella, Tonali (62’ Cisse), Fagioli (46’ Doumbia); Pisilli (46’ Dimarco), Pio Esposito, Koleosho. Ct: Roberto Mancini

Marcatori: Pio Esposito (I) 11’, De Cuyper (B) 15’, Ngoy (B) 22’, Doku (B) 26’, Diego Moreira (B) 81’

Ammoniti: Tonali (I), Scalvini (I)

Note: Pio Esposito (I) fallisce un rigore 92’

Arbitro: Espen Eskas (Norvegia)