Massimo Adalberto Benassi: segnatevi questo nome perché non è da escludere che in futuro possa far parlare ancora di più di sé. InItalia è ancora relativamente sconosciuto, in Spagna invece è stato uno dei protagonisti dell’estate, nonché della nuova stagione della Liga. A 35 anni infatti il dirigente di Pordenone è già il Ceo del Deportivo A Coruña (il nome ufficiale del club è cambiato dopo un referendum interno ai soci). Unenfant prodige, insomma, ai vertici dirigenziali di uno dei club storici spagnoli, tornato nella massima serie dopo un’assenza di otto anni.

Da quando è al Depor?

«Dal giugno del 2022: inizialmente come direttore dei ricavi, responsabile dell’area non-sportiva, quando ancora eravamo in terza serie e il management era molto diverso. L’anno dopo sarei diventato direttore generale, poi nel 2024 CEO».

E com’è stato il suo percorso professionale?

«Laurea in Giurisprudenza a Bologna, un master in diritto sportivo poi la decisione di andare in Spagna nel 2017 per un master in Gestione di società sportive alla Business School del Real Madrid. Quello stesso anno mi contatta il Leganes, perché il loro direttore generale che era stato al master per dei colloqui, cercava una persona conuna base di diritto sportivoeche sapesse l’inglese. Così sono rimasto, occupandomi dei contratti dei giocatori, delle sponsorizzazioni e dei transfer internazionali. Dal Leganes poi sono finito all’Ibiza».

Altre passioni?

«Quando ero più giovane pensavo di praticare nuoto a livello professionistico, poi ho abbandonato intorno ai 18 anni».

Niente sogni da calciatore ?

«Mi è sempre piaciuta di più la parte gestionale, come migliorare una società in generale. Ho passato ore sui videogiochi manageriali ».

Com’è l’approccio ai Big Data e agli algoritmi quando c’è da prendere un calciatore, ad esempio? «Esistono vari filtri, me compreso per quanto riguarda budget e contratti. Non ci basiamo solo sui dati: a volte cominciamo da quelli, altre dallo scouting puro. Lì entra in gioco la direzione sportiva, di concerto con l’allenatore e l’idea di costruzione della rosa».

Il Depor come tanti altri club spagnoli usa molto i suoi giovani.

«È importantissimo avere la nostra squadra- B, da cui peschiamo in caso di necessità come ci sta succedendo in questo avvio di stagione purtroppo conmolti infortuni. Siamo la quarta squadra della Liga per minutaggio concesso ai ragazzi del settore giovanile dietro Athletic Bilbao, Real Sociedad e Barcellona. A volte non serve neanche andare sul mercato.

Il Depor ha acquistato il 22enne Amatucci per 2,5 milioni dalla Fiorentina. Perché uno così viene al Depor e non in Serie A?

«Lui giocava già in Spagna, al Las Palmas in Serie B, dove era in prestito. Lo conoscevamo da tempo, abbiamo esposto a lui e alla sua famiglia il progetto e ha accettato con convinzione. Un giovane poi si sente più a suo agio se arriva in una rosa già con tanti coetanei. Tutto dipende dalla mentalità comunque, in Spagna è molto diversa rispetto all’Italia per quel che ho visto».

Colpo vero però è stato il “vecchio” Aubameyang.

«Che ha già segnato molto in questa stagione. Con lui abbiamo “approfittato” delle difficoltà economiche del Marsiglia, ma soprattutto abbiamo capito che non sarebbe venuto a svernare al Depor nonostante i 37 anni».

Verrebbe a lavorare in Italia?

«Qua ho un presidente che crede nei suoi manager e li lascia lavorare con calma. Abbiamo tutti degli obiettivi in comune, anzi il ritorno in Liga l’abbiamo ottenuto con 3 anni di anticipo rispetto ai piani originari. Ora dobbiamo fare 45 punti e salvarci. Intanto stiamo completando il nuovo centro sportivo».

Colleghi celebri a cui si ispira?

«Due su tutti, Galliani e Marotta».