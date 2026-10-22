Milan, allarme infermeria: Amorim studia Cisse prima punta

Comincia nel peggiore dei modi il viaggio in Inghilterra del Milan costretto a imbarcarsi ieri pomeriggio per la trasferta in Europa league senza Chukwueze nè Ramos.

Al primo è stato riscontrato un problema all’anca, il secondo ha denunciato un affaticamento muscolare al polpaccio che lo terrà probabilmente fermo fino al derby.

Per Amorim si tratta di un doppio colpo basso che riduce (dopo gli stop di Gabbia e Saelemaekers) di gran lunga il numero dei disponibili della rosa da utilizzare durante il prossimo tour de force della stagione. A Bournemouth, il Milan si ritroverà quindi con uno schieramento obbligato e in particolare con pochissimi cambi a disposizione. Al posto del Chuku giocherà Hutchinson, da centravanti invece è possibile l’utilizzo di Cisse che già nell’U21 di Baldini ha ricoperto questo ruolo (con Camarda in panchina per dargli il cambio). Un’autentica emergenza, sarà quindi indispensabile il mercato di gennaio per garantire al tecnico qualche sostituto (possibile il ritorno di Athekame). Da tenere in conto che al ritorno dall’Inghilterra, venerdì pomeriggio, il Milan avrà poche ore a disposizione per preparare la trasferta di Udine. È per questo motivo che nel centrocampo non ci saranno né Modric e nemmeno Rabiot sosti tuiti da Jashari e Musah oltre che da Lof tus-Cheek schierato come a Salisburgo da terzo centrocampista.

TV: ore 21, Sky.