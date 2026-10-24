Napoli e Roma sull’ottovolante: gara “pazza”, finisce 3-3 con doppiette di McTominay e Balerdi. Espulso Allegri

Una partita splendida, sia per i tifosi delle due squadre impegnate ma anche per gli spettatori neutrali: Napoli e Roma fanno 3-3 al “Diego Armando Maradona” con i partenopei molto meglio per un tempo e con il doppio vantaggio, poi i giallorossi recuperano la gara in 5 minuti tra il 69’ e il 74’. McTominay, da fuori area, sembrava aver dato il gol vittoria (a meno di 10 minuti dalla fine) alla formazione di Allegri ma poi il protagonista che non ci si aspetta, Balerdi, firma la sua prima doppietta in Serie A e timbra il 3-3 finale. Una partita in cui è successo di tutto, accesa e imprevedibile fino alla fine. Un super McTominay non è bastato per regalare i tre punti al Napoli che rimane attardato in classifica: i giallorossi sono sempre lassù a -1 da Inter e Lazio che, però, devono ancora giocare.

Più Napoli che Roma

In casa Napoli non ci sono grandi novità, Allegri lascia ancora in panchina Lobotka, per il resto si parte con la formazione tipo mentre la formazione giallorossa di Gasperini conta assenze importanti con i contemporanei forfait di Svilar, Pellegrini, Koné e Dybala. Dal primo minuto c’è Cristante che supporta Malen in coppia con Soulé. Il primo squillo è del Napoli, al 5’, con Hojlund che viene anticipato al momento del tiro da De Roon: all’8’ tiro a giro di Soulé, palla fuori ma non lontana dall’incrocio dei pali. Al 14’ partenopei vicino al gol con Lang anticipato sulla linea di porta da Rensch. Si vede la Roma con un doppio squillo, al 21’ Cristante e al 24’ Malen ma il Napoli si salva.

Anguissa la sblocca in rovesciata

Il San Paolo esulta al 28’ quando il Napoli dà una sterzata all’incontro: va in gol Anguissa con un gol da copertina, splendido, in rovesciata sugli sviluppi di un calcio di punizione che viene respinto di testa, poi arriva la coordinazione del calciatore camerunese, 1-0 e festa grande sugli spalti. Fioccano le occasioni con la gara che si accende definitivamente: al 41’ Hojlund spreca di testa ma è strepitoso, compiendo un vero miracolo, Gollini al 44’ che para sul tiro ravvicinato di Olivera, Napoli vicino al raddoppio. Un minuto dopo, invece, è la Roma che recrimina per il palo colpito da Cristante con un gran colpo di testa, si salvano i partenopei.

McTominay raddoppia in avvio di ripresa

Comincia il secondo tempo con il Napoli che vola al 48’ grazie all’assist perfetto di Politano, McTominay si inserisce in area di rigore e con un colpo di testa non perdona. Gollini cerca un altro “miracolo” respingendo prontamente ma la palla ha già superato la linea come dimostra la goal-line-technology, 2-0. Partenopei sulle ali dell’entusiasmo sfiorano il 3-0 con Politano, è bravissimo Gollini in uscita a respingere chiudendo lo specchio della porta. Gasperini corre ai ripari con un triplice cambio al 58’ con Molina, Castro e Balerdi al posto di Renasch, Pisilli ed Hermoso. La Roma è decisamente a trazione anteriore e prova un forcing in attacco ma il Napoli si chiude bene e prova a ripartire in contropiede.

Soulé e Balerdi riacciuffano il pari

Quando la partita sembra aver preso ormai definitivamente i binari dei partenopei, un gran gol di Soulé al 69’ dopo una sponda con Malen accorcia le distanze per la Roma: un sinistro da fuori area, preciso, perentorio, che si insacca all’angolo basso, 2-1. Nuovo forcing dei giallorossi che attaccano a testa bassa, collezionano calci d’angolo provando a mettere alle strette il Napoli. Il gol era nell’aria, la Roma pareggia al 74’ con Balerdi che risolve con un tiro sotto la traversa una mischia in area, 2-2 e gara sull’ottovolante.

McTominay e Balerdi, due splendide doppiette

Stavolta tocca ad Allegri fare un triplo cambio al 79’: escono Lang, De Bruyne e Di Lorenzo per Vergara, Lobotka e Spinazzola. All’82’ Napoli ancora avanti: gran tiro di Spinazzola, che respinge, poi arriva McTominay che timbra la sua doppietta personale con un tiro d’astuzia e di intelligenza, conclusione piazzata sull’angolino basso dove Gollini non arriva, 3-2. Sembra finita ma è una gara pazza: all’88’ arriva il 3-3 firmato da Balerdi, doppietta, il protagonista che non ci si aspetta. Al 90’ viene espulso Allegri per proteste, il tecnico del Napoli sbotta e si toglie la giacca. Nei cinque minuti di recupero non accade più nulla, sarebbe stato “troppo” dopo una gara così: finisce 3-3, un punto per parte che accontenta soltanto i giallorossi.

Il tabellino

Napoli (4-3-3): Milinkovic-Savic; Di Lorenzo (79’ Spinazzola), Rafa Marin, Badiashile (51’ Beukema), Olivera; Anguissa, De Bruyne (79’ Lobotka), McTominay; Politano (66’ Giovane), Hojlund, Lang (79’ Vergara). All. Allegri

Roma (3-4-1-2): Gollini; Mancini, N’Dicka, Hermoso (58’ Balerdi); Rensch (58’ Molina), De Roon, Pisilli (58’ Castro), Wesley; Cristante; Soulé, Malen (84’ Mora). All. Gasperini

Marcatori: 28’ Anguissa (N), 48’ e 82’ McTominay (N), 69’ Soulé (Roma), 74’ e 88’ Balerdi (Roma)

Ammoniti: 4’ Rafa Marin (N), 30’ Cistante (Roma), 44’ Rensch (Roma), 61’ Balerdi (Roma), 86’ De Roon (Roma)

Arbitro: Andrea Colombo (Como)