Nations League, l’Italia contro il Belgio per confermare il primato

L’Italia, dopo il 3-1 rifilato alla Francia, ha conquistato la vetta della classifica del Gruppo 1 di Nations League ma, con tre squadre in un punto, tutto può ancora succedere e le sorti del girone si decideranno nell’ultima sfida. Gli Azzurri di Mancini vanno a Bruxelles per l’ultimo impegno della fase a gironi con il Belgio, attualmente terzo a 9 punti dietro a Italia e Francia, appaiate a 10 ma con la nazionale italiana in vantaggio per gli scontri diretti. La squadra di van Bommel può ancora sperare di qualificarsi ai quarti di finale e ha il pronostico degli esperti Sisal a favore, con il successo a 2,05.

L’Italia ha a disposizione due risultati su tre per centrare la qualificazione, anzi, vincendo accederebbe ai quarti di finale da prima della classe andando al sorteggio da testa di serie, ma l’obiettivo non sembra semplice, proposto a 3,10, il pareggio – che garantisce uno dei primi due posti in classifica - è a 3,75. Proprio alla gara di andata con il Belgio risale l’ultima sconfitta degli Azzurri che, da lì in poi, hanno iniziato a macinare vittorie e gol: l’Italia ha segnato 4, 1, 3 e 3 gol nelle quattro gare successive, ma non ha mai chiuso una gara del girone a porta inviolata. Dall’altra parte ci sarà un Belgio capace di rimontare la Turchia nel giro di tre minuti e che ha segnato in quattro partite su cinque: secondo il pronostico Sisal, la gara allo Stadio Re Baldovino sarà da Gol, a 1,57, e con più di tre reti totali, a 1,65.

La vittoria per 3 a 1 con la Francia ha consacrato ancora di più Pio Esposito centravanti simbolo di questa Italia: l’interista ha messo a segno 9 gol in 14 partite con la maglia azzurra, tra cui una doppietta ai Blues: contro il Belgio vuole essere ancora protagonista, il suo gol è a 3,25. Il gol che ha ribaltato Italia-Francia porta la firma di Davide Frattesi che ha segnato la sua decima rete in 39 presenze con la Nazionale e due gol in cinque presenze dall’arrivo di Mancini: un’altra rete del centrocampista azzurro è a 6,00.

Nel Belgio occhio agli “italiani” De Bruyne e De Ketelaere, protagonisti del ribaltone alla Turchia, sono in rete entrambi a 3,25. Ma il primo candidato al gol è Lukaku, che potrebbe tornare in campo con l’Italia, ed è proposto marcatore a 2,40. Nonostante l’attuale primato, la nazionale azzurra non è la favorita degli esperti Sisal per la vittoria del Gruppo 1, dove viene preferita sempre la Francia: i Blues, infatti, sono dati primi a 1,55 contro il 2,50 dell’Italia, il Belgio è staccato a 9,00.