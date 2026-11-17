Dal Belgio al Belgio, in 52 giorni l’Italia di Mancini è tornata al punto di partenza. Non si poteva certo pensare che il nuovo ct mettesse tutto a posto in così breve tempo, si sapeva che il lavoro sarebbe stato lungo e complicato e il focus era chiaro: obiettivi a lunga scadenza, non tanto la Nations o Euro 2028 quanto i Mondiali 2030 che la Nazionale non può mancare. In questo senso si spiegano le scelte di tanti giovani per gettare le basi di una rinascita o scovare qualche fuoriclasse (che non si vede all’orizzonte). E tra i due ko con i Diavoli Rossi, sprazzi di bel gioco e grande carattere nelle sfide con la Francia.

Ecco, il problema è l’equilibrio: in una strada ancora lunga non potevamo pensare a un’Italia tornata potenza europea dopo il 3-1 ai Bleus e non possiamo mandare in fumo il lavoro del ct dopo l’1-4 di Bruxelles. Al netto degli errori di Mancini nella scelta della formazione iniziale contro i belgi (il Pisilli fuori ruolo e il Fagioli spaesato) e la confusione tattica per tentare la rimonta. «Il voto a Mancini? Molto buono - così il commissario Figc Malagò -. Vedendo il girone sembravamo agnelli sacrificali, invece il percorso è partito bene».

L’Italia tornerà in campo a marzo con due amichevoli, poi le qualificazioni europee da giugno secondo quanto sancirà il sorteggio del 6 dicembre. Nel frattempo la Figc avrà eletto (forse) il suo presidente: la battaglia Malagò-Galliani procederà ora solo a livello «politico» con la caccia ai voti e non più sul piano legale: il senatore di Forza Italia ha infatti deciso di non impugnare la candidatura dell’ex numero 1 del Coni. «Pur nella consapevolezza che considerare efficace l’accredito del Genoa (che inizialmente aveva appoggiato Galliani per poi revocare la sottoscrizione e unirsi ai club sostenitori di Malagò, ndr) e dunque conteggiarlo a sostegno di tale candidatura, costituisca un pericoloso precedente - si legge nella nota dell’avvocato Lattanzi - la decisione nasce dalla convinzione che il contenzioso potrebbe generare tensioni e strumentalizzazioni. Il sistema calcio ha invece bisogno di recuperare credibilità, serenità e compattezza». «Un segnale importante e distensivo che onestamente immaginavo. Ora parleremo solo di dinamiche che porteranno alle elezioni con serenità e signorilità», ha commentato Malagò. Il primo consiglio federale dovrà comunque affrontare subito il tema della doppia firma per evitare nuove spiacevoli situazioni.

E nella corsa alla presidenza Figc potrebbe entrare il tema dello stage da concedere a Mancini magari a febbraio - quando in un calendario intasato ci sarà solo la Coppa Italia - per valutare i più giovani e i nuovi profili da inserire nella rosa. «Sarebbe utile», così il ct che però non si illude.