Nerazzurri scintillanti e sfiorano il terzo gol

L’Inter surclassa il Como e si porta a -1 dalla vetta occupata dalla Lazio. Prestazione scintillante dei nerazzurri che partono forte e al minuto 12 sono già in vantaggio: percussione di Thuram che libera a destra Spence, sul cui cross si avventa come un rapace Pio Esposito per l’1-0.

Trovato il vantaggio, i padroni di casa continuano a macinare gioco arrivando al raddoppio 7 minuti più tardi con la conclusione vincente dell’incontenibile Thuram (6° gol in campionato). Nella ripresa il copione non cambia coi Campioni d’Italia in assoluto controllo del match e più volte vicini al tris con Dimarco e Carlos Augusto. Finisce 2-0 per l’Inter.