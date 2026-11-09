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Calcio

Nerazzurri scintillanti e sfiorano il terzo gol

Trovato il vantaggio, i padroni di casa continuano a macinare gioco arrivando al raddoppio

Nicolò Schira
Inter Milan's head coach Cristian Chivu celebrates at the end of a Serie A soccer match between Inter Milan and Como, in Milan, Italy, Sunday, Nov. 8, 2026. (AP Photo/Luca Bruno)
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L’Inter surclassa il Como e si porta a -1 dalla vetta occupata dalla Lazio. Prestazione scintillante dei nerazzurri che partono forte e al minuto 12 sono già in vantaggio: percussione di Thuram che libera a destra Spence, sul cui cross si avventa come un rapace Pio Esposito per l’1-0.

Trovato il vantaggio, i padroni di casa continuano a macinare gioco arrivando al raddoppio 7 minuti più tardi con la conclusione vincente dell’incontenibile Thuram (6° gol in campionato). Nella ripresa il copione non cambia coi Campioni d’Italia in assoluto controllo del match e più volte vicini al tris con Dimarco e Carlos Augusto. Finisce 2-0 per l’Inter.

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