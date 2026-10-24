Pallone d’Oro, Kane davanti a tutti con Yamal e Mbappé che inseguono

L’attesa per il Pallone d’Oro entra nel vivo e, come avviene sempre ogni anno, si riaccende il dibattito su chi meriti di raccogliere il massimo riconoscimento individuale del calcio mondiale che sarà assegnato a Londra nella serata di lunedì 26 ottobre. A contendersi il prestigioso trofeo sono i protagonisti di una stagione ricca di prestazioni decisive, successi internazionali e grandi ambizioni personali.

Secondo le valutazioni di PokerStars, tra i principali candidati al Pallone d’Oro, il favorito è Harry Kane a quota 1.45: la Scarpa d’Oro e le ottime prestazioni offerte nelle diverse manifestazioni lo rendono l’uomo da battere. Alle sue spalle spicca Lamine Yamal a 3.25, astro nascente del calcio mondiale e protagonista di un percorso impreziosito dal successo mondiale. Più staccato, ma ancora a caccia del prestigioso riconoscimento c’è anche Kylian Mbappé, indicato a 25.00, forte delle sue ottime prestazioni. Tra le possibili sorprese, infine, Khvicha Kvaratskhelia a 75.00 che è l’ outsider di lusso perché può vantare il successo in Champions League e il riconoscimento di Mvp della competizione.

Il Pallone d’Oro non è soltanto una questione di nuovi protagonisti.

Tra i nomi che continuano a catalizzare l’attenzione per un piazzamento nei primi tre c’è naturalmente Lionel Messi, valutato a 5.00. Il motivo? Lo status di Goat e le prestazioni straordinarie offerte al Mondiale rendono inevitabile chiedersi se il fuoriclasse argentino possa ancora trovare spazio sul podio. Una prospettiva che aggiunge un ulteriore elemento di interesse sportivo alla corsa.

Il quadro della vigilia delinea così una corsa ricca di spunti: Kane parte davanti a tutti, Yamal prova a sorprendere, Mbappé cerca la consacrazione e Kvaratskhelia si candida come outsider. Con Messi pronto a inseguire un posto tra i primi tre, la sfida per il Pallone d’Oro promette di alimentare il dibattito fino al verdetto finale.