Pari dolceamaro per la Signora: davanti corrono

Due volte avanti la Fiorentina, due volte la rimonta della Juventus. Al Franchi finisce 2-2 ed è un pareggio che fa più comodo alla squadra di Vanoli che non a quella di Spalletti, la quale si trova adesso a meno sei dal quarto posto e non può quindi ritenersi soddisfatta dai risultati del weekend. La Signora ci ha messo tutto quello che ha: grinta, carattere e qualche variante tattica. Tipo quella che nel primo tempo come già accaduto nelle due precedenti uscite ha visto Kolo Muani largo sulla destra dove si è ben disimpegnato: non dovendo giocare spalle alla porta, il francese ha davanti a sé porzioni di campo su cui scatenare i propri cavalli. E siccome l’agilità non gli fa difetto, è da una sua iniziativa che arriva (dopo l’immediato 1-0 di Pellegrino) il pareggio di Woltemade. Il quale, senza essere un bomber vero, riempie l’area e si rende utile andando oltre il primo gol segnato in campionato.

È una Juve che, con questo nuovo modo di stare in campo, pare anche divertirsi: De Gea deve impegnarsi ancora sul tedesco, ma anche Vicario non trascorre una serata tranquilla. In realtà non lo è per nessuno, perché la partita è viva e vivace. Non ci si risparmia né di qua né di là, anche quando Spalletti richiama Woltemade (non al meglio): Njie segna il 2-1 (terzo gol di fila per lui), Bremer pareggia (male De Gea) e la Juve reclama poi nel finale un rigore per un braccio largo di Joao Mario. Mettiamola così: non è più la Juve spenta di un paio di settimane fa, ma non è ancora la Juve che potrebbe davvero immaginare una rimonta clamorosa in classifica. Non sarà insomma una pausa vissuta con i nervi a fior di pelle, ma il lavoro per Spalletti non mancherà. Aspettando Yildiz, ovviamente.