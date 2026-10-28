Roma nel segno dei giovani. Soffre ma poi batte il Cagliari

Una notte complicata dalla quale la Roma trova la vittoria grazie ai gol di tre giovani e del solito Malen (arrivato in doppia cifra realizzativa), ma anche per le parate del sempreverde Gollini che tiene a galla la squadra di Gasperini apparsa per lunghi tratti della gara stanca e poco attenta. Che il Cagliari fosse un osso duro lo avevano dimostrato le prime sei giornate - anche se nelle successive due i sardi hanno rimediato batoste da Monza e Bologna. E se le scelte iniziali (in primis Castro al fianco di Soulé) non si sono rivelate felici, è stato l’orgoglio a guidare i giallorossi in un finale travolgente. Il classe 2007 Lulli (fresco di rinnovo del contratto) e il 22enne Pisilli - su assist dello stesso Lulli - hanno rimediato al rigore di Nzola che aveva stappato il match dopo 10 minuti. Gollini mura la porta con almeno tre interventi decisivi, il neo entrato incide per attivismo e il gol del 2-2, poi un altro classe 2007, Mora, e Malen affossano le speranze della squadra di Pisacane. La Roma resta in scia dei cugini laziali.