Roma vs Allegri, è da squalifica. Cosa c’è dietro lo sfogo di Max

Da sabato notte Max è l’Allegri furioso. E dopo 24 ore, a sentire gli umori provenienti dal suo staff, non gli è ancora passata. E non solo perché il 3 a 3 finale del Maradona ha di fatto cancellato un rilancio clamoroso, non solo in classifica, ma anche presso la famosa setta dei no-max per via del calcio spettacolare e offensivo esibito da questo suo Napoli fragile in difesa come un grissino e strepitoso in attacco, specie dopo il recupero di McTominay. Allegri è infuriato innanzitutto con il quarto uomo di Napoli-Roma Sacchi che ha suggerito poi all’arbitro Colombo di espellerlo senza che avesse pronunciato una sola frase offensiva: alla convalida del terzo gol romanista infatti il tecnico livornese si era avviato verso lo spogliatoio per poi tornare subito indietro. E infatti protesta per l’espulsione chiedendo ripetutamente: «Cosa ho detto?». Non solo. Proprio l’arbitro Colombo, a fine partita, incrociato negli spogliatoi, alla richiesta di una spiegazione plausibile del cartellino rosso ha replicato «vedrai quello che scrivo» che Max ha percepito come una sorta di minaccia! Da lì è partita la sfuriata durante la quale è stata ascoltata la frase «l’anno scorso gli hanno messo la Champions in tasca» che ha provocato il risentito comunicato della Roma.

Inutile chiedere spiegazioni ma sembra un riferimento all’epilogo discusso di Parma-Roma di un campionato fa. Infine Allegri non deve aver gradito la battuta di Gasp («Max nervoso? Non l’ho mica buttato fuori io!») al quale non ha mai perdonato l’assenza alla cerimonia per ricordare Giovanni Galeone dove appunto Allegri, nonostante fosse reduce dalla deludente perdita della Champions, si presentò ugualmente. Dal tenore del referto arbitrale dipenderà la dimensione della squalifica.