Ronaldinho torna in campo a 46 anni: il genio brasiliano sogna il gol numero 300 con il Ravenna

San Siro, 18 dicembre 2010. Sugli spalti del Meazza il freddo è pungente. La Roma sta vincendo in casa del Milan grazie a un gol dell’ex Marco Borriello. Mancano quattro minuti alla fine quando Massimiliano Allegri richiama Kevin-Prince Boateng e manda in campo Ronaldinho. Quattro minuti, 240 secondi più recupero. Sono gli ultimi sprazzi di magia del brasiliano con la maglia rossonera.

Il finale ghiacciato regala ancora un paio di brividi: una rovesciata di Dinho e una caduta in area dopo un contatto con Daniele De Rossi, che l’arbitro non giudica da calcio di rigore. Troppo poco per rimettere in piedi la partita. La Roma espugna San Siro, il Milan incassa una sconfitta casalinga. Nessuno, forse, immagina che quella sarà l’ultima apparizione ufficiale del brasiliano in rossonero. Qualche settimana dopo Ronaldinho saluterà compagni e staff per tornare in Brasile. Lo aspetta una nuova avventura al Flamengo.

L’arrivo in Italia

San Siro, 28 settembre 2008. Due anni prima, nello stesso stadio, Ronaldinho aveva fatto innamorare il popolo milanista. Presentato ufficialmente il 17 luglio davanti a migliaia di tifosi entusiasti, il brasiliano si era presentato al calcio italiano con uno stacco di testa nel derby contro l’Inter di José Mourinho. Un gol pesantissimo, quello della vittoria, che aveva acceso la fantasia dei tifosi rossoneri. Saranno due anni e mezzo di divertimento, giocate impossibili e lampi di genio. Il meglio arriverà soprattutto con Leonardo in panchina, nel Milan del «4-2 e fantasia», una squadra costruita per esaltare la qualità dei suoi interpreti. Assist illuminanti, dribbling ubriacanti, reti spettacolari. In Serie A Ronaldinho collezionerà 76 presenze e 20 gol, mentre il bilancio complessivo con il Milan sarà di 95 partite e 26 reti. Poi il ritorno in patria, le esperienze con Flamengo, Atlético Mineiro, Querétaro e Fluminense. Nel mezzo la Copa Libertadores conquistata nel 2013, ultimo grande trofeo di una carriera straordinaria, impreziosita dal Pallone d’Oro del 2005 e dal Mondiale vinto con il Brasile nel 2002.

Ravenna, domenica 15 novembre 2026. Sedici anni dopo quella gelida serata milanese, Ronaldinho è pronto a tornare in campo in una partita ufficiale. Il teatro sarà lo stadio Bruno Benelli, alle 17.30, per il derby romagnolo tra Ravenna e Forlì, valido per il campionato di Serie C, girone B. A 46 anni, undici dopo l’ultima apparizione con il Fluminense, il brasiliano rimetterà gli scarpini. Un ritorno che ha il sapore dell’incredibile e che ha trasformato una partita di terza serie in un appuntamento internazionale.

Una città impazzita di gioia

In città lo aspettano con entusiasmo. Ronaldinho è atteso venerdì 13 novembre e dovrebbe svolgere un allenamento personalizzato, prima di unirsi al gruppo nella seduta di sabato agli ordini di Andrea Mandorlini. E proprio sulle sue condizioni fisiche si concentrano le attenzioni. Le ultime indiscrezioni parlano addirittura della possibilità di vederlo dal primo minuto. Una decisione che sarà presa soltanto dopo aver valutato la sua tenuta atletica. Ma per il pubblico del Benelli anche pochi minuti potrebbero bastare.

A caccia del gol numero 300

C’è anche un piccolo appuntamento con la storia personale. Ronaldinho ha indicato proprio il gol numero 300 come possibile obiettivo del suo ritorno. Un traguardo simbolico per un giocatore che ha fatto del gol e dello spettacolo il proprio marchio di fabbrica. Al Benelli potrebbe arrivare l’ultima rete mancante per completare una cifra tonda che avrebbe un significato speciale nella sua carriera. Perché sarà il Ronaldinho Day, ma per il Ravenna non si tratta soltanto di una festa. La squadra di Mandorlini occupa il secondo posto in classifica e insegue la capolista Spezia, distante sei punti. Il derby con il Forlì rappresenta dunque un appuntamento importante anche per la corsa al vertice. La presenza del brasiliano aggiunge fascino e curiosità a una sfida che ha già un peso significativo per la stagione dei giallorossi.

L’effetto Ronaldinho, intanto, ha superato ogni previsione. I biglietti sono andati a ruba e la società ha dovuto organizzarsi per accogliere un pubblico ben superiore alle normali aspettative di una partita di Serie C. Per l’occasione è stata allestita una tribuna temporanea battezzata R10, in omaggio al numero che ha accompagnato il brasiliano per gran parte della carriera. Una struttura aggiuntiva che amplia la capienza del Benelli e che diventa uno dei simboli dell’evento. Anche i prezzi raccontano la portata dell’appuntamento: si arriva a 150 euro per i posti in tribuna con servizio hospitality. Una cifra decisamente insolita per la terza serie, ma che testimonia quanto il ritorno di Dinho abbia acceso l’entusiasmo dei tifosi e dei semplici appassionati. Sono più di cento gli operatori dell’informazione, tra giornalisti e fotografi, che hanno chiesto un accredito. Le richieste sono arrivate non soltanto dall’Italia, ma anche dal Brasile, dalla Gran Bretagna, dall’Arabia Saudita e dalla Svizzera.

Una partita di Serie C che diventa uno spettacolo globale. È prevista una copertura streaming internazionale: in Brasile, in Cina, in Arabia Saudita e in Gran Bretagna, dove il canale YouTube di Sky Sports Football trasmetterà gratuitamente la sfida. Sky dedicherà ampio spazio all’evento, approfittando anche della sosta dei campionati di Serie A e Serie B, con un ampio prepartita a partire dalle 17.

È il paradosso meraviglioso del calcio: un campione che ha conquistato il mondo con la maglia del Barcellona e del Brasile, che ha incantato il Camp Nou e San Siro, torna a far parlare di sé sul prato di uno stadio di Serie C. Un’operazione nata in estate, quando il presidente Ignazio Cipriani lo ha ingaggiato come uomo immagine, strappandogli anche la promessa di disputare almeno una partita con la maglia giallorossa. E Ronaldinho ha mantenuto la parola.

Undici anni senza una partita ufficiale, sedici dall’ultimo saluto al Milan. In mezzo una vita di calcio, sorrisi, dribbling e magie. Domenica il tempo sembrerà tornare indietro. E magari ci sarà spazio anche per un ultimo numero: il gol numero 300. Perché Ronaldinho ha smesso di giocare da tempo, ma il calcio non ha mai smesso di aspettare un’altra sua magia.