Se Ferrieri avesse dato quel rigore

Maria Sole Ferrieri Caputi primo arbitro donna in serie A, non ha avuto sin qui guizzi indimenticabili. Como Venezia stava rendendo merito alla sua carriera, una direzione perfetta con tre episodi difficili risolti alla grande. Ma in uno dei tre, Cosso, al Var, ha deciso di farle sbagliare scelta, valutando male un chiaro calcio di rigore. Avrebbe potuto e dovuto, una volta viste le immagini, rimanere con la sua idea. Non ascoltare il suggerimento sbagliato nell’orecchio. Sarebbe stato un grande segnale per lei, per Cosso, per tutti. Una sliding door enorme per la sua carriera. Resta un’ottima prestazione, un rigore concesso e una simulazione colta live. E un grande what if. Cosa sarebbe successo se avesse contraddetto Lissone? Purtroppo non lo sapremo mai.