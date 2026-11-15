Se un solo minuto di Ronaldinho basta per l'intera stagione di C

Anche un minuto. Soltanto un minuto ma basterebbe per tutto il campionato di serie C. Appare sua maestà Ronaldinho, promessa del Ravenna, di anni quarantasei ma giovanissimo di testa e di piede. È la grande attrazione di Ravenna-Forli, idea furbissima del titolare, presidente e padrone, Cipriani Ignazio, così da mettere la squadra di calcio e la città e il torneo, al centro del villaggio. Poche storie, Ronaldinho è stato il football, arte, genialità, imprevedibilità, sorpresa, un carnival di tocchi, tunnel, elastici, palombelle, vaseline da ubriacare la folla annoiata dai quattrotretre e dalle partenze dal basso. Il fantacalcio è roba vera, evitare Intelligenze artificiali, il sogno è realtà grazie a quel filibustiere amante di grandi artisti che si chiama Ariedo Braida, uno che conobbe il Dinho rossonero ed è sicuro che il ragazzo, di annata buonissima, saprà incantare, un tocco, un tunnel, un gol. Il teatro malinconico di questo ha bisogno, di un tappo di champagne, di una festa di popolo, il campo non tradisce, di sicuro, il pensionato si rimette in gioco undici anni dopo il ritiro con il Fluminense. Diretta televisiva Sky, stadio Benelli ai limiti della capienza, dodicimila spettatori, qualche posto in piedi, chi canta Ho visto Maradona, adesso potrà lanciare un nuovo tormentone Ho visto Ronaldinho e innamorato sòn.

Prevedo, sull’evento, musi e accademie di chi si batte per le generazioni italiane e non accetta l’intrusione di un ex campione. Tristezza. I giovani hanno visto e scoperto, sui social, tik tok e affini, gesti e gesta di Dinho, lo spot pubblicitario, girato in piazza San Vittore a Varese, ha radunato ragazzi come per l’arrivo di un rapper, Ronaldinho ha messo assieme i suoi numeri da prestipedatore, non chiedetegli di rientrare a dare una mano ai difensori o di fare il braccetto o la sottopunta, puah! Non è roba sua, mai lo è stata, figuratevi oggi eppoi uno nato a Porto Alegre si porta la follia da sempre. Però quelli del Forlì hanno studiato il brasilero, colui chiamato ad occuparsene in campo, stanotte sognerà Biancaneve e i sette nani . È il bello della diretta. Grazie a Ignazio and Ariedo, mica roba piccola. Obrigado, Dinho.