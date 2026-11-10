Senza pubblico, quota 40 come amuleto ma sognare si può

Un avvio di stagione insperato. E anche imprevedibile. La Lazio, dopo undici giornate, si ritrova in testa alla classifica. Questo benché a inizio stagione ci fosse molto scetticismo intorno ai biancocelesti. Lo stadio, in casa, resta vuoto a causa della protesta contro il presidente Lotito, eppure la squadra di Gattuso sembra non pagarne le conseguenze. All’Olimpico ha raccolto 13 punti sui 15 a disposizione, in trasferta è a quota 16 su 18. Mai, nella sua storia, la Lazio aveva avuto 29 punti dopo 11 giornate (battuto il record di 28 del 2017-18). Il tecnico Gattuso è riuscito a trasformare i propri fallimenti (come quello alla guida della nazionale italiana) e quelli della squadra (due settimi e un nono posto) in una leva motivazionale fortissima. La Lazio sta sorprendendo ogni domenica: ha vinto 3-0 a Torino con la Juventus, poi ha ribaltato il risultato contro il Cagliari, facendo punti pure a Napoli, pur con assenze importanti (Zaccagni, Gudmundsson, Rovella, Cataldi, Marusic e, a gara in corso, Sutalo e Tavares). I biancocelesti, per scaramanzia, continuano a parlare di quota 40 punti e di salvezza. Eppure, in fondo, sperano nella qualificazione alla Champions. O perfino di lottare per lo scudetto. Traguardi insperati e imprevedibili.