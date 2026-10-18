Serie A, il Como cala il tris alla Fiorentina e si avvicina alla zona Champions

Il Como supera 3-1 la Fiorentina, allo stadio Franchi, e torna a respirare aria di alta classifica. La squadra di Fabregas, reduce da un punto in due partite in campionato e dalla sconfitta in Champions, contro il Feyenoord, sale a 14 punti al quarto posto. I viola restano invece fermi a quattro punti, al penultimo posto. Primo tempo pieno di episodi. Il Como va avanti di due reti grazie a Liberali (32’), proteste viola per un fallo di Kempf su Gonçalves, e Nico Paz (36’). I viola accorciano le distanze con Pongracic (42’), a cui viene annullato un gol dal Var per fuorigioco, a fine prima frazione. Nella ripresa la squadra di Fabregas trova il tris, che chiude la partita con Douvikas. La reazione della Fiorentina si ferma sul palo di Ndije. Prossimi appuntamenti, c’è il Manchester United per il Como in Champions mercoledì mentre Fiorentina avrà la proibitiva trasferta a San Siro contro l’Inter domenica alle 12.30.

La partita

Partita subito molto aperta con le due squadre, che rispondono colpo su colpo ai rispettivi attacchi. Al 14’ si fa male Chalobah al suo posto entra Ramon. Dopo una fase di equilibrio, il Como prova a prendere il sopravvento. Da Cunha ci prova da fuori area, De Gea mette in corner. I lariani insistono con Douvikas, poi è Liberali a mancare il tap-in vincente. Al 32’ la squadra di Fabregas passa in vantaggio. Dalla destra Liberali trova un mancino chirurgico su cui non può fare nulla De Gea. Lascia più di qualche dubbio un contatto tra Kempf e Gonçalves ad inizio azione, ma alla fine Di Bello convalida. Passano appena quattro minuti e il Como raddoppia. Cross dalla sinistra di Valle per Nico Paz, che svetta più in alto di tutti e insacca. La reazione della Fiorentina è immediata. Sugli sviluppi di un corner è Pongracic il più lesto a mettere in rete. Il gol galvanizza i viola. Subito dopo pericoloso tiro cross di Mastantuono, per poco Gonçalves manca la deviazione vincente. Allo scadere altro episodio dubbio, Pongracic trova la doppietta personale, su invito di Mastantuono, ma dopo un lungo check al Var, la rete viene annullata. Sospiro di sollievo per il Como, avanti 2-1 all’intervallo.

Nella ripresa la Fiorentina parte forte. Fagioli trova in profondità Njie, esce malissimo Butez ma il pallonetto dell’attaccante termina a lato. I lariani soffrono ma trovano il terzo gol. Al 56’ Douvikas imbeccato da Nico Paz, sceglie una conclusione potente che sorprende un non perfetto De Gea. I viola accusano il colpo, dopo un ottimo inizio ripresa. Comincia la girandola dei cambi con Vanoli che si gioca la carta Gnonto. Al 74’ grande occasione per la Fiorentina. Njie colpisce indisturbato di testa a centro area ma colpisce il palo a Butez battuto. Al 79’ un’altra chance per la Fiorentina ma il portiere del Como trova la deviazione decisiva sul tiro di Fagioli. Non succede altro, i lariani controllano la partita negli ultimi minuti, e conquistano tre punti, fondamentali per rilanciarsi in classifica.

Il tabellino

FIORENTINA (4-2-3-1) - De Gea; Jimenez (69’ Dodò), Dragusin, Pongracic, Viery (64’ Valdepenas); Ndour (80’ Beto), Fagioli; Mastantuono (69’ Brescianini), Pedro Goncalves (64’ Gnonto), Njie; Pellegrino. Allenatore: Paolo Vanoli

COMO (4-2-3-1) - Butez; Smolcic, Kempf, Chalobah (14’ Ramon), Valle (46’ Kaiki); Da Cunha (83’ Ricci), Milla; Liberali (83’ Kambwala), Nico Paz (63’ Perrone), Caqueret; Douvikas. Allenatore: Cesc Fabregas

Marcatori: Liberali (C) 32’, Nico Paz (C) 36’, Pongracic (F) 42’, Douvikas (C) 56’

Ammoniti: Valle (C) , Nico Paz (C), Ramon (C)

Arbitro: Marco Di Bello (Brindisi)