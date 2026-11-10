Serie A in crisi. Sei allenatori esonerati dopo undici giornate di campionato

Record di esoneri. Nella nostra serie A di calcio. Sei allenatori sono stati infatti già sollevati dal proprio incarico dopo le prime undici giornate di campionato: non era mai accaduto a questo punto della stagione. L’ultimo è stato Alberto Aquilani, cui il Sassuolo ha dato il benservito dopo il ko contro la Roma, il settimo stagionale e una classifica che al momento vede gli emiliani al quart’ultimo posto con 8 punti avendo fatto meglio solo di Monza (7), Venezia (6) e Udinese (5). In precedenza il primato era stato già toccato o avvicinato in avvio di stagione, dal momento che i 4 esoneri dopo 6 giornate che non si vedevano dalla stagione 1959/1960.

Il primo tecnico a essere esonerato era stato Fabio Grosso (Fiorentina) dopo tre giornate: al suo posto era stato chiamato Paolo Vanoli, già alla guida dei toscani nella passata stagione e nell’ultima giornata protagonista del 2-2 casalingo contro la Juventus. Poi, la settimana successiva, era toccato a Domenico Tedesco lasciare il Bologna e cedere la panchina a Raffaele Palladino, il quale ci ha messo poco a riportare i felsinei a una posizione medio alta della graduatoria. Quindi il Parma ha salutato Carlos Cuesta per fare posto ad Alberto Gilardino, mentre Davide Nicola ha avvicendato Giovanni Stroppa a Venezia venendo chiamato all’ennesimo miracolo sportivo della sua carriera. Infine, un turno prima di Aquilani, aveva cambiato guida tecnica anche l’Udinese: tanti saluti a Kosta Runjaic e panchina affidata a Paolo Zanetti.

Qualcuno dei nuovi arrivati farà benissimo, altri bene e altri non riusciranno a risollevare le sorti della propria squadra: si sa però che, quando le cose non vanno come dovrebbero, il primo a pagare è sempre l’allenatore.