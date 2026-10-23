Serie A, tra Napoli e Roma una sfida che non ammette errori

La sfida tra Napoli e Roma è il match clou dell’ottava di Serie A, un incontro che non ammette errori da entrambe le parti. Da un lato la squadra di Allegri, che non può sbagliare per non aumentare il divario con la vetta della classifica, ora a -9; dall’altro i giallorossi, a due punti di distanza dal duo capolista Inter e Lazio e con il Milan che li tallona, a soli due punti.

Il Napoli è imbattuto da otto partite casalinghe contro la Roma, l’ultima vittoria giallorossa al Maradona risale al 2018 ma, per gli esperti Sisal, i capitolini interromperanno la tendenza negativa: la squadra di Gasperini conduce infatti il pronostico a 2,60, di poco indietro i padroni di casa, a 2,75, il pareggio è a 3,25. Le gare di Champions League hanno mostrato squadre con un attacco in salute: entrambe hanno segnato 4 reti, rispettivamente al Bodo/Glimt e Slovan Bratislava, si prevede quindi una gara con tutte e due le squadre

a segno come avvenuto in 4 delle ultime 5 sfide giocate a Napoli, a 1,60, e con almeno tre reti, a 1,80.

A secco di reti da 4 gare, Rasmus Højlund potrebbe interrompere il digiuno con i giallorossi con la rete a 3,00. Gasperini ritrova Donyell Malen dopo il turno di squalifica, l’olandese pur non giocando in campionato, ha segnato una doppietta al Real Madrid e un rigore allo Slovan Bratislava, perfezionando un ruolino di marcia impressionante: nove partite, altrettanti gol segnati. La rete allo stadio Maradona è a 2,40.

L’Inter ospita la Fiorentina e non arresta la sua corsa. I nerazzurri hanno sempre vinto a San Siro, dove arriva una Viola in crisi che, con cinque sconfitte in sette partite, registra il suo peggior avvio storico in Serie A. La squadra di Chivu vanta un rendimento perfetto in casa, con 4 vittorie su 4 e ben 15 gol segnati, ed è favoritissima nel match, a 1,33 contro l’8,00 dei toscani e il 5,25 del pareggio. L’Inter ha segnato almeno 3 gol in 6 delle ultime 8 partite di campionato in casa, e 8 delle 9 partite disputate dalla Fiorentina in questa stagione hanno fatto registrare più di 3 gol, ecco perché ci si aspetta spettacolo, con l’Over 3,50 a 1,95.

Impegno casalingo per la Lazio che ospita il Parma all’Olimpico con il morale alle stelle, dopo il 3 a 0 sulla Juventus e capace di tenere il ritmo dell’Inter in vetta alla classifica. Per gli uomini di Gattuso è in arrivo un’altra vittoria, a 1,40 su Sisal.it, si sale a 9,00 per il successo dei ducali, fermi a una sola vittoria in stagione, il segno X vale 4,75.

Dopo la pesante sconfitta europea per 3-0 contro il Bournemouth, il Milan si rituffa nel campionato e va a Udine per voltare pagina e restare in scia delle prime 4. I rossoneri sono avanti a 1,67 contro il 5,00 dell’Udinese, in difficoltà con un pareggio e 4 sconfitte nelle ultime 5, il pareggio è a 3,60. Vittoria in trasferta anche per la Juventus che, dopo il successo in Europa League con il Rennes, punta al ritorno alla vittoria anche in campionato con il Lecce: bianconeri favoriti a 1,42 contro il 7,50 dei salentini e il 4,25 del pareggio.