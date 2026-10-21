Sfida tra Como 1907 e Sassuolo Calcio, PokerStarsNews match sponsor

PokerStarsNews, la piattaforma editoriale ufficiale dedicata alla community dello sport entertainment, sarà Match Sponsor della partita di Serie A Enilive tra Como 1907 e US Sassuolo Calcio, in programma sabato 24 ottobre alle 15 allo stadio Giuseppe Sinigaglia.

Per l’occasione, PokerStarsNews ha ideato una serie di attività interattive e momenti di aggregazione pensati per coinvolgere il pubblico e arricchire l’esperienza del Match Day ben oltre i novanta minuti di gioco.

Allo stadio, i tifosi potranno mettere alla prova la propria abilità con la Grab Machine, brandizzata PokerStarsNews, e con il Catching Sticks Game, un gioco di riflessi e velocità pensato per sfidarsi in modo divertente e coinvolgente. Nell’area hospitality presso Villa Saporiti sarà presente il Social Mirror, un’installazione interattiva che permetterà agli ospiti di creare contenuti fotografici personalizzati e conservare un ricordo della giornata. Durante l’evento verranno inoltre distribuiti gadget dedicati alla partita.

Al termine della gara, l’esperienza proseguirà presso il Birratrovo, locale che per l’occasione sarà personalizzato con il branding PokerStarsNews. L’appuntamento valorizzerà uno dei momenti più caratteristici della giornata di gara: il ritrovo dei tifosi dopo il fischio finale, per commentare la partita e condividere emozioni e impressioni sull’incontro. In questo contesto, saranno proposte altre attività di intrattenimento e partecipazione. Con questa iniziativa, PokerStarsNews consolida il proprio legame con la community dei tifosi del Como 1907, confermando l’impegno nel creare esperienze ad alto valore aggiunto per gli appassionati dello sport entertainment e nel favorire la connessione tra contenuti, intrattenimento e territorio.