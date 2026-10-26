Si elegge il Pallone d’Oro: chi sono i super favoriti

Ormai ci siamo: i protagonisti più attesi del calcio mondiale sono tutti riuniti a Londra perché, intorno alle ore 23 italiane, sarà eletto il Pallone d’Oro 2026. I favoriti sono tre: Harry Kane (Bayern Monaco), Kyilian Mbappé (Real Madrid) e Lamine Yamal (Barcellona). Tra i candidati nella top ten che possono vincere l’ambito trofeo ci sono anche Ousmane Dembélé (PSG), Erling Haaland (Manchester City), Khvitcha Kvaratskhelia (PSG),, Lionel Messi (Inter Miami), Michael Olise (Bayern Munich), Rodri (Manchester City puis le FC Barcelone), Fabian Ruiz (PSG).

Yamal miglior giovane dell’anno

Per il terzo anno consecutivo (dopo il 2024 e 2025), il premio per la categoria sul “miglior giovane dell’anno” va a Lamine Yamal, il fenomeno del Barcellona. A consegnare il riconoscimento è Andriy Schevchenko. “Dedico la vittoria a Cubarsì, meritava lui di vincere questo premio. Io personalmente sono felice di vincerlo per il terzo anno di fila”, sono le prime parole del giovane spagnolo di 19 anni.

Tra le donne, invece, il miglior talento è Vicky Lopez, anche lei giocatrice del Barcellona. Ringrazio il club, la mia famiglia e in particolare mia mamma: lei mi ha insegnato a non mollare mai". Per lei si tratta del secondo anno consecutivo.

Come viene assegnato il premio

Il teatro è gremito: i due conduttori, Thierry Henry e Kate Scott, spiegano al pubblico le modalità di scelta del vincitore e il fatto che quest’anno non c’è un chiaro favorito. Il Pallone d’Oro viene assegnato da una giuria internazionale di giornalisti specializzati, con un rappresentante per ogni Paese. La giuria maschile è composta da membri provenienti dalle prime 100 nazioni della classifica FIFA, mentre la giuria femminile proviene dalle prime 50. La classifica di riferimento è quella dell’8 settembre 2026, data di pubblicazione delle liste di candidatura.