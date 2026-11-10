Tra Rivoluzioni, errori a Firenze e sfoghi (Rabiot)

Ultima sosta per il 2026 e dopo quasi un terzo di campionato si possono fare bilanci, sia per le squadre di calcio che per quella arbitrale. Colombo, malino in Fiorentina-Juventus. Prima ha sorvolato sul doppio giallo ad Oulai, poi sul mani di Joao Mario. Un rigore visibile in campo. Al netto di questo - gli errori capitano - Colombo regala spesso la sensazione d’essere l’erede dei big del nostro calcio. Altre certezze sono gli esperti come Doveri, Guida, Maresca e Mariani: garanzie. C’è Massa che nonostante Genoa-Milan è in discreta condizione. C’è Sozza. Ci sono giovani esperti come Zufferli e Marcenaro che stanno crescendo bene. Ma vedo anche quelli in perenne difficoltà. Da Di Bello che ha commesso errori simili in Genoa-Napoli e Fiorentina-Como, a Fabbri che sia in campo che al Var ha faticato, a Chiffi che spesso dimentica l’utilizzo dei cartellini. E poi c’è il capitolo varisti, il più delicato. Perché la maggior parte ha la straordinaria capacità di intervenire quando non serve e, incredibilmente, di tacere quando bisognerebbe urlare. Proprio lì serve l’intervento maggiore di Orsato. Chiarire questo punto sarà determinante. Cosi come la comunicazione: tema affrontato anche da Rabiot che sui social ha invitato gli arbitri ad ammettere gli errori e dire la verità. Lamentandosi del mancato rosso a Marcandalli in Genoa-Milan. E dimenticandosi delle innumerevoli sceneggiate dei suoi colleghi per ingannare gli arbitri stessi.

La morale a singhiozzo non va mai bene. Non è e non sarà mai facile in Italia cambiare idee e mentalità, ma basta sentire l’entusiasmo con cui i vari Gattuso, Gasperini e tanti altri allenatori hanno manifestato approvazione al nuovo corso. Lotta ai simulatori, a chi perde tempo e a chi rovina il calcio. Soglia di intervento alta, e Var utilizzato quando l’errore è chiarissimo. Tre mesi di Serie A e la gestione passata sembra lontana tre anni: è già una grande vittoria.