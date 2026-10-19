Tris in meno di un’ora Rabiot, terzo gol di fila

Terza vittoria casalinga consecutiva in campionato per il Milan che stende un’altalenante Atalanta. La gara si sblocca al 23′: conclusone di Musah respinta di mano da Obric, per Chiffi è calcio di rigore. Dal dischetto implacabile Ramos che spiazza Carnesecchi e porta il Diavolo in vantaggio. Al minuto 43 il Milan trova il raddoppio con Rabiot: pezzo di bravura del francese che stordisce con una finta i centrali avversari e deposita in rete di destro. Al minuto 56 il tris rossonero col tap-in di testa di Gila, dopo che Carnesecchi aveva parato un rigore a Ramos 30 secondi prima. Nel finale la Dea prova a riaprire la sfida con l’ingresso di Gaetano che trova subito la via del gol e ispira quello di Krstovic, ma è troppo tardi. Finisce 3-2 per il Diavolo.