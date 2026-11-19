C’erano una volta i grandi cicli della panchina: il record ancora imbattuto èquello del francese Guy Roux, 44 stagioni nell’Auxerre tra il 1961 e il 2005, che prese la squadra in condizioni disastrose e la portò nell’Olimpo del pallone transalpino. Intempi più recenti c’è stata l’epopea di Sir Alex Ferguson, 27 stagioni al Manchester United (1986-2013) che fece grande. Da allora il club dei Red Devils ha cambiato 13 allenatori - Pochettino l’ultimo in arrivo dopo l’esperienza con la nazionale Usa - in altrettanti anni. E dopo l’era Guardiola al City (10 stagioni) e Klopp al Liverpool (9) il lavoro di «manager» in Premier League è diventato quanto mai precario. Con l’equazione, tanti soldi da spendere ma niente pazienza. Tanto che lo spagnolo Mikel Arteta, sulla panchina dell’Arsenal dal 2019, o il connazionale Unai Emery, da quattro anni guida dell’Aston Villa, sono le eccezioni che confermano la regola. Solo 9 (su 20) i tecnici confermati in questa stagione nel massimo campionato inglese - con quelli delle tre neopromosse Coventry, Hull e Ipswich - e l’italiano De Zerbi da soli otto mesi di permanenza sulla panchina del Tottenham già nella Top Ten della graduatoria di longevità degli allenatori di Premier.

Allargando il discorso agli altri 4 Top tornei europei (Francia, Germania, Italia e Spagna) vediamo che in totale solo34dei 96 allenatori sono sulla stessa panchina di club per la seconda stagione di fila (ovvero il 35 per cento). In Italia a inizio annata erano 9 su 20, salvo poi scendere a 6 dopo gli esoneri di Cuesta, Runjaic eStroppa con Fabregas a detenere l’attuale primato di permanenza (è dal 2024 al Como). L’ultimo prima di lui era stato Gasperini con i nove anni trascorsi all’Atalanta. Impensabile poi oggi arrivare alla doppia cifra come fu per Trapattoni (10 alla Juve tra il 1976 e il 1986). Tra l’agosto 2025, inizio della scorsa stagione, e oggi sono passati dalle panchine di serie A ben 39 allenatori (10 dei quali si sono rivisti in altri club nel giro di pochi mesi) comprendendo anche Cremonese, Pisa e Verona retrocesse in Bnel maggio scorso.

Nella Ligue 1 va ancora peggio: solo 3 club hanno gli stessi allenatori dell’agosto 2025, Luis Enrique (quarta annata con il Psg e il più «longevo») più quelli delle neopromosse Le Mans (Videira) eTroyes (Dumont) confermati dopo il salto nella massima serie. Anche in Liga, nonostante lo straordinario primato del «Cholo» Simeone, 15 anni di lavoro all’Atletico Madrid e ora pure senza clausola nel contratto (dietro di lui il cileno Manuel Pellegrini, settima stagione al Real Betis), si «tritano» allenatori: 7 i tecnici confermati dal 2025, compresi quelli delle «matricole » Deportivo eMalaga. Infine la Bundesliga che fino amaggio scorso vantava il primato di Frank Schmidt prima che retrocedesse con l’Heidenheim (siede dal 2007 sulla panchina del club del Baden-Württemberg). In Germania c’è più pazienza: 9 i mister in carica dalla scorsa stagione, la metà delle squadre comprese quelle salite dalla seconda serie. Ecco, la pazienza: si cacciano i tecnici ma solo con la stabilità in panchina si può arrivare a vincere dei trofei...