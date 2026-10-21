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Calcio

Un altro turnover di Gasp. La Roma travolge lo Slovan

Dopo la beffa Real, 4-0 agli slovacchi. Ottavo posto più vicino, ma ora le sfide a City e Psg...

Marcello Di Dio
Roma's Mario Hermoso celebrates with teammates after scoring his side's opening goal during their Champions League opening phase soccer match between Roma and Slovan Bratislava in Rome, Italy, Tuesday, Oct. 20, 2026. (AP Photo/Andrew Medichini)
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Sei giorni dopo la beffa Real un’altra notte europea all’Olimpico per la Roma, stavolta senza celebrazioni o ricordi del passato. La rimonta subita dai Blancos imponeva la vittoria per tornare in linea di galleggiamento per il discorso qualificazione e la squadra giallorossa l’ha ottenuta facilmente. Calato il poker con quattro marcatori diversi (il solito Malen su rigore, già a quota 9 reti in stagione, Hermoso, Molina - l’11° calciatore della rosa in gol - e Pisilli, capitano per un tempo dopo l’uscita di Pellegrini per un problema muscolare). D’altronde lo Slovan Bratislava di Yaya Touré, già vice di Mancini nell’Arabia, era l’avversario più debole per i giallorossi nel maxigirone come dimostra l’ultimo posto in classifica con 0 punti e ben 13 gol incassati.

Gasperini, nella logica del turnover obbligato da infortuni, gare ravvicinate e la sfida di sabato a Napoli, ha riproposto solo sei undicesimi della sfida di Champions contro Mou e cinque rispetto a quello di campionato contro il Genoa. Dunque 21 giocatori ruotati in totale compresi i cambi, con Svilar, Koné, Dybala e Cristante - ieri in panchina - fermi. L’ottavo posto dista ora due punti, solo 5 squadre al momento hanno segnato più dei giallorossi (ma pesano i 4 gol subiti dal Real). E a novembre arrivano le trasferte in casa del City e del Psg...

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