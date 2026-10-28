Un grande Genoa stende 2-0 la Juve: De Rossi mette nei guai Spalletti

Il Genoa supera 2-0 la Juventus al Ferraris e condanna i bianconeri alla terza sconfitta in campionato. Brutta prestazione per la squadra di Spalletti, che resta ferma a 14 punti e vede allontanarsi sempre di più le posizioni di alta classifica. Il Genoa gioca ad alti ritmi e mette sotto una Juve, senza nerbo e convinzione. Il primo tempo è tutto di marca rossoblù. Sblocca il match Ehizibue al 12’ grazie alla deviazione decisiva di Cambiaso. Poi è Baldanzi a raddoppiare al 29’. Nella ripresa Spalletti si gioca tutte le armi offensive a disposizione, senza riuscire a cambiare le sorti della gara. Il Genoa si difende con ordine, senza soffrire neanche troppo a livello difensivo. L’unico brivido è una traversa di Koopmeiners nel finale. Terza vittoria in quattro match per la squadra di De Rossi, che sale a 10 punti ed esce dai bassifondi della classifica. Tempo di riflessioni invece in casa bianconera, la sfida di domenica sarà già un crocevia decisivo per la stagione.

La partita

Si parte subito a ritmi alti con il Genoa, che attacca a testa bassa. Al 12’ Baldanzi arriva sul fondo e mette in mezzo, sul lato opposto arriva Ehizibue che tira in porta, battendo Vicario, complice la deviazione decisiva di Cambiaso. La Juve accusa il colpo mentre i rossoblù continuano a spingere, trascinati dalla bolgia di Marassi. Al 26’ fa tutto Osmajic, la sua conclusione sull’esterno della rete. Passano tre minuti e il Genoa raddoppio. Pasticcio di Kalulu in area, il pallone finisce a Baldanzi, che segna il raddoppio. Allo scadere della prima frazione si vede anche la Juve. Buona occasione per Kalulu; il francese con lo specchio della porta davanti, colpisce male mandandola fuori dallo specchio della porta.

Subito due cambi per Spalletti. Entrano Woltemade per Alajbegovic e Zhegrova per Gatti. I bianconeri provano a reagire. Al 53’ imbucata di McKennie per Kolo Muani, che sbaglia il controllo, favorendo il recupero della difesa genoana. Al 62’ Genoa ancora pericoloso, con un colpo di testa di Marcandalli, fuori di poco. Al 66’ sugli sviluppi di un corner, stacca di testa Bremer senza trovare lo specchio. La Juve prova a giocarsi il tutto per tutto nel finale. Al 76’ Zhegrova rientra sul sinistro, calciando sul primo palo, fa buona guardia Bijlow. I bianconeri ci provano con il forcing finale. L’occasione migliore capita sulla traversa colpita da Koopmeiners in pieno recupero, poi può cominciare la festa dei tifosi rossoblù.

Il tabellino

GENOA (3-5-2) - Bijlow; Marcandalli, Ostigard, Vasquez; Ehizibue (69’ Meichtry), Amorim (82’ Wiafe), Frendrup, Baldanzi (69’ Messias), Ellertson (41’ Mitaj); Vitinha, Osmajic (81’ Colombo). Allenatore: Daniele De Rossi

JUVENTUS (3-5-1-1) - Vicario; Gatti (46’ Zhegrova), Bremer, Lucumi; Kalulu, Douglas Luiz (77’ Koopmeiners), Sarr (59’ Boga), McKennie, Cambiaso (59’ Cabal); Alajbegovic (46’ Woltemade), Kolo Muani. Allenatore: Luciano Spalletti

Marcatori: Ehizibue (G) 12’, Baldanzi (G) 28’

Ammoniti: Zhegrova (J)

Arbitro: Davide Di Marco (Ciampino)