Un’Italia gagliarda ribalta 3-1 la Francia: doppietta decisiva di Pio Esposito

La Nations League non piace ma quando l’Italia gioca con così tanto carattere ed aggressività, il pubblico non può che apprezzare. Gli Azzurri di Roberto Mancini sfidano la capolista del girone, la Francia di Zinedine Zidane e rischiano parecchio nei primi minuti, andando sotto grazie ad un errore da matita blu di Donnarumma, che facilita la rete di Olise. L’Italia, però, ha il merito di reagire subito, trovando il pareggio quando Cambiaghi mette un bel cross per Pio Esposito, che impallina Maignan. La Francia colpisce due volte il palo ma, quando le squadre tornano in campo, è tutta un’altra Italia.

Malo Gusto stende Cambiaghi in area e l’arbitro indica il dischetto: Sebastiano Esposito sceglie la potenza e la palla finisce altissima. Mancini inserisce Dimarco al posto di Cambiaghi e l’interista è subito decisivo: l’assist che consente a Frattesi di portare avanti l’Italia è merito suo. A chiudere i conti ci pensa un’incursione di Vergara che costringe al fallo Upamecano: dagli undici metri Pio Esposito non sbaglia. Finale nervoso ma la Francia non riesce a riaprire la partita. Vittoria convincente per l’Italia che ora è prima nel girone con solo la trasferta in Belgio da giocare.

Pasticcio Gigio, Pio ci mette una pezza

L’Italia scende in campo al Meazza contro la capolista del girone di Europa League, la Francia di Zidane. Dopo il pareggio dell’andata, i Bleus cercano la vittoria che vorrebbe dire primo posto matematico e partono subito forte. La prima occasione arriva dopo nove minuti quando Adrien Rabiot è il terminale di un cross preciso di Doué sul palo lontano: bella l’incornata del milanista, altrettanto pregevole la respinta coi piedi di Donnarumma. Ad impensierire il capitano azzurro è un altro “italiano”: il lariano Da Cunha controlla di petto e cerca il gol di controbalzo ma il pallone sorvola di non molto il sette. A far andare in vantaggio i transalpini è un errore da matita blu di Donnarumma: disimpegno azzardato sul quale si avventa Olise che salta secco Bastoni e gonfia la rete con una rasoiata di destro. Se Jacquet è costretto ad usare le maniere forti per fermare Pio Esposito e si becca un giallo, i pericoli maggiori li corre l’Italia. Barcola prova a fare tutto da solo, accentrandosi bene e lasciando partire un sinistro insidioso, che trova i guantoni del capitano azzurro.

Momento complicato per l’Italia, che subisce troppo: Donnarumma è spesso chiamato in causa quando gli avanti transalpini puntano la porta. Proprio quando il pubblico di San Siro si aspettava il peggio, ecco che gli Azzurri trovano il pareggio. Cambiaghi scatta forte, si porta sul fondo dopo aver seminato Malo Gusto e piazza un cross perfetto per Pio Esposito, che trova lo spiraglio giusto tra Upamecano e Maignan. L’Italia ci prende gusto e tocca a Seba Esposito impegnare il portiere rossonero. Passata la buriana azzurra, la Francia rialza la testa: se il tiro dalla distanza di Cherki finisce poco fuori, il destro a giro di Barcola, lanciato alla grande da Olise, si stampa sul palo. Tre minuti dopo è ancora Barcola che impatta bene il traversone di Malo Gusto: stavolta, però, Scalvini è perfetto nel deviare il pallone in angolo. Nel finale ritmi alti, discreto spettacolo ma anche il giallo evitabile che Pio Esposito si becca calciando via il pallone dopo una spinta su Da Cunha.

Seba sbaglia, Frattesi e Pio no

Nessun cambio durante l’intervallo e la partita segue più o meno il fil rouge del primo tempo. Qualche mugugno del pubblico quando Pio Esposito cade a terra in area dopo un contrasto prolungato con Upamecano ma per il signor Kovacs è tutto regolare. Leggera superiorità nel possesso da parte dell’undici di Zidane, pericoloso nelle rapide ripartenze ma poco lucido davanti alla porta, mentre gli Azzurri sono più concreti ma recuperano pochi palloni giocabili. La prima, vera occasione nasce dall’ennesimo rinvio avventuroso di Donnarumma: la palla arriva a Cherki che tira bene ma non abbastanza da evitare che il portiere ex Milan devii la sfera sul palo. Sul rovesciamento di fronte, sono i fratelli Esposito a creare un’ottima chance per gli Azzurri: Pio spizza il cross di Sebastiano per l’accorrente Cambiaghi, che, però, è in leggero ritardo. L’Italia, però, continua a spingere ed approfitta di un errore della difesa francese: Malo Gusto è costretto a stendere l’avanti del Bologna, è calcio di rigore. Dagli undici metri si presenta Sebastiano Esposito ma l’esecuzione è da dimenticare: tiro molto potente ma che finisce alto sopra la traversa.

L’Italia è inviperita e pressa ancora più alta la Francia: Mancini ne approfitta per richiamare in panchina proprio l’avanti del Sassuolo e Cambiaghi per dare una mezz’ora a Vergara e Dimarco. L’interista è subito decisivo ed è dal suo piede che parte il cross teso sul primo palo sul quale si avventa l’ex compagno di squadra Frattesi, lasciato colpevolmente libero dalla difesa francese. Il Meazza ruggisce per sostenere gli Azzurri ma la Francia, punta sull’orgoglio, lotta con ancora più rabbia. Doué rimane a terra dopo una manata fortuita di Frattesi ma il centrocampista del Psg riesce a riprendere il gioco nonostante un dente scheggiato. Ad uscire dal campo è il giocatore della Lazio, piuttosto dolorante, con Doumbia che prende il suo posto. Subito dopo è Vergara a seminare il panico nell’area francese, con Upamecano che entra in ritardo e stende il laterale napoletano: anche stavolta Kovacs non ha dubbi ed indica il dischetto. Pio Esposito va sul dischetto e non sbaglia: pallone da una parte, portiere dall’altra, 3-1 Italia. Zidane ne cambia addirittura quattro ma segnare due gol in poco più di dieci minuti non sarà semplice. L’ex juventino getta nella mischia anche Camavinga e la Francia si rovescia in avanti, rischiando di venire punita in contropiede. Finale nervoso ma l’Italia regge l’impatto, portando a casa una vittoria convincente.

Il tabellino

ITALIA (4-3-3) - Donnarumma; Kayode, Scalvini, Bastoni, Calafiori; Frattesi (73’ Doumbia), Tonali, Barella (90+1’ Ricci); S. Esposito (62’ Vergara), P. Esposito (90+1’ Scamacca), Cambiaghi (62’ Dimarco). Ct: Roberto Mancini

FRANCIA (4-3-3) - Maignan; Gusto (77’ Kumbedi), Jacquet, Upamecano, Truffert (77’ Diouf); Cherki (82’ Camavinga), Da Cunha, Rabiot; Olise, Doué (77’ Mayulu), Barcola (77’ Kroupi). Ct: Zinedine Zidane

Marcatori: 10’ Olise (F), 26’, 75’ (rig) P. Esposito (I), 63’ Frattesi (I)

Ammoniti: 13’ Jacquet (F), 39’ P. Esposito (I), 70’ Bastoni (I), 90+3’ Kroupi (F)

Arbitro: Istvan Kovacs (Romania)