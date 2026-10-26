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Calcio

Venduto in Norvegia il tamburo della “vogata vichinga” per cifra record

Il simbolo dell’avventura mondiale della nazionale di Haaland è stato comprato per 1,3 milioni di corone norvegesi, oltre 124mila euro 

Marcello Di Dio
il tamburo della "vogata vichinga"
epa13090019 Erling Haaland of Norway and his teammates perform the 'Viking Row' to celebrate with their supporters after winning the FIFA World Cup 2026 Round of 16 match Brazil against Norway, in East Rutherford, New Jersey, USA, 05 July 2026. EPA/OLGA FEDOROVA
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Il tamburo noto in tutto il mondo per la “vogata vichinga” che ha caratterizzato i mondiali di calcio di quest’anno è stato venduto all’asta per una cifra record. “Si tratta probabilmente di uno dei tamburi più famosi al mondo in questo momento. Ha davvero lasciato un segno su tutto il campionato mondiale” ha dichiarato Sebastian Husvik, presidente dell’associazione dei fans della nazionale di calcio

norvegese. Il tamburo è stato portato negli stadi dove ha giocato la nazionale di calcio e suonato da Haaland e anche dal Re Haakon, quando la squadra è rientrata in Norvegia.

La somma per cui il tamburo è stato venduto è di 1,3 milioni di corone norvegesi, pari ad oltre 124.000 euro. L’acquirente è Knut Ugland, proprietario di una compagnia di navigazione: “Non avrei mai immaginato che l’asta sarebbe stata così accesa quando abbiamo iniziato” ha dichiarato Ugland, intervistato dall’emittente di servizio pubblico norvegese, Nrk. Il proprietario della compagnia di navigazione, e ora anche del tamburo, non si sarebbe mai immaginato che la cifra d’acquisto diventasse così alta: “Ma è per una buona causa ed è questa la cosa più importante” - ha aggiunto. L’asta è stata organizzata nel corso della raccolta fondi annuale della Nrk per supportare cause di beneficenza.

Quest’anno i fondi raccolti andranno ad Nrc, Norwegian Refugee Council, un’associazione norvegese che supporta rifugiati in giro per il mondo. Ugland non ha ancora deciso cosa fare del tamburo, ma accetta consigli: “È stato un acquisto d’impulso. Mi ha entusiasmato l’idea di mettere le mani su un piccolo pezzo di storia norvegese. In realtà non ho ancora riflettuto a fondo su cosa provo nei confronti di questo tamburo in particolare, ma credo che sarà davvero divertente averlo” ha rimarcato.

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