Vince Kane: il Pallone d’Oro 2026 parla inglese

Settant’anni dopo, il Pallone d’Oro è ancora un inglese: da Stanley Matthews, il primo a ricevere questo premio, a Harry Kane. Trionfo sul filo di lana per il centravanti del Bayern Monaco, capitano anche della sua nazionale, che ha messo in fila due altri fuoriclasse autori di una stagione formidabile, Kylian Mbappé e Lamine Yamal. Scelta a sorpresa, ma non del tutto, visto che comunque Kane con il Bayern ha vinto la Bundesliga, è arrivato in semifinale di Champions League e terzo al Mondiale, con numeri allucinanti: 61 gol con il suo club, altri 6 nella Coppa del Mondo di quest’estate. A 33 anni per il centravanti inglese, uno dei migliori interpreti del ruolo in epoca recente, è quasi un premio alla carriera (ma ha vinto anche il premio come calciatore dell’anno) ottenuto peraltro nella sua Londra - anche se lui è nato appena fuori -, dove si è tenuta la cerimonia, abbandonando per l’occasione Parigi.

In una serata comunque molto spagnola, con Lamine Yamal miglior giovane («ma l’avrebbe meritato Cubarsì», ha ammesso), Simon miglior portiere e il ct Luis de la Fuente miglior allenatore - unica eccezione il Psg miglior club e appunto Kane - poca gloria per l’Italia: nessun nostro rappresentante nei primi 30, la Serie A porta solo Lautaro Martinez al 22° posto. C’era comunque da aspettarselo. Non una grande figura nemmeno dell’organizzazione nel pomeriggio quando in contemporanea praticamente erano usciti dei post celebrativi sui social network del Pallone d’Oro, con i complimenti rispettivamente a Kane, Lamine Yamal e Mbappé. Si poteva controllare meglio...