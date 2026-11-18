Il diritto alla vita è il ricatto per generare spettacolo anche nell’ultimo Hunger Games – L’alba sulla mietitura diretto da Francis Lawrence. Ancora una volta la sopravvivenza si fa intrattenimento e la paura il principale dispositivo di sottomissione. Nell’atteso sesto capitolo dell’universo distopico che ha conquistato il pubblico di tutto il mondo, l’autorità del regime tocca il suo apice più feroce, costringendo l’umanità a subire la messa in scena della propria tragica fine. Tratto dall’omonimo romanzo di Suzanne Collins, il film arriva in sala da domani 19 novembre.

In Hunger Games ogni dettaglio obbedisce auna legge precisa: mettere faccia a faccia gli estremi più inconciliabili. Dominio e sottomissione, l’ossessione di Capitol City per una bellezza così artificialeedestrema da rovesciarsi nella piùtotale bruttura. E dentro questa stessa formula dei contrasti rientra anche l’arena: il teatro in cui si compie la morte più violenta – dove la sopravvivenza dell’uno coincide con l’uccisione dell’altro – viene reso un luogo paradisiaco, un Eden artificiale pieno di fiori velenosi dalle sembianze esotiche, una distesa di colori vibranti e luce pura che veglia sul male supremo. La paura visceralediperdere la vita diventa così il più grande atto di spettacolo e di intrattenimento per chi osserva la carneficina, godendone proprio perché sa di non esserne l’oggetto. Nello spettacolo dell’arena si è costretti a diventare vittime ecarnefici allo stesso tempo. E c’è chi osserva da lontano, al sicuro. Il sollievo di non essere la vittima designata accende negli uomini unpiacere perverso. Ed è proprio qui che - a un certo punto - ci si rende conto che la finzione ci mette davanti a uno specchio scomodo: mentre giudichiamo la crudeltà del pubblico di Capitol City, restiamo anche noi seduti in sala a guardare, trasformando la tragedia altrui nel nostro spettacolo.

Questo nuovo capitolo – che fa dell’antitesi continua il vero gioco narrativo dell’opera - riporta indietro le lancette di ventiquattro anni rispetto agli eventi della trilogia originale, e proprio lungo questa architettura degli opposti, l’inizio del film celebra il giorno della nascita del protagonista Haymitch (Joseph Zada), che coincide però con il giorno della mietitura che può condannarlo amorte negli Hunger Games. Il volto di questo tragico rito è quello di Glenn Close nei panni di Drusilla Sickle, una figura aderente fino in fondo alla stessa bruttura della cerimonia che presiede. Con il volto artificiale per i troppi lifting, truccata come una maschera, con i denti finti, diventa il prototipo di una ricerca ossessiva della bellezza che attraverso i suoi stessi abusi precipita nella bruttura più totale. La prova vivente della ferocia morale ed estetica con cui Capitol City esercita il proprio potere. Insieme al Presidente Snow (Ralph Fiennes), che tira le fila dell’intero sadico sistema, incarnano le due figure portanti di questa nuova mercificazione della condizione umana sceneggiata da Billy Ray, qui al suo ritorno nella saga. Un altro elemento alimenta questa trama per contrasti: il sentimento che lega Haymitch alla donna che ama- Lenore Dove (Whitney Peak) - si scontra frontalmente con il gioco che mette in palio la vita. Haymitch, per proteggerla dall’aggressione violenta dei Pacificatori durante la mietitura, finisce per essere scelto e trascinato dentro l’ingranaggio mortale dei giochi.

Un film che ci mette brutalmente davanti alle storture di un’esistenza umana perversa fin dalle sue origini, con un parterre di interpreti che vede coinvolti nomi noti come Kieran Culkin, Jesse Plemons, Elle Fanning, Maya Hawke, impreziosito inoltre da un cammeo di Jennifer Lawrence e Woody Harrelson che tornano rispettivamente nei panni di Katniss e dello stesso Haymitch ormai adulto. Un epilogo che salda passato e presente dei giochi più perversi di sempre, raccogliendo l’eredità brutale dei combattimenti dei gladiatori dell’antica Roma.