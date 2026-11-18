Alla fine è stato un “niet”. Il «Festival del Cinema Russo in Italia », previsto dal 21 al 23 novembre al Cinema Barberini di Roma, è stato annullato. La società Le Vele Srl, che gestisce la struttura, ha comunicato agli organizzatori la revoca degli spazi. Questo nel tentativo di chiudere una polemica che nelle ultime 24 ore è diventata al calor bianco. La direzione del cinema ha preso le distanze e ha precisato che l’accordo era stato preso «ritenendo di ospitare una manifestazione di esclusivamente culturale, indipendente ». Insomma le Vele Srl avrebbe scoperto solo ieri il «coinvolgimento diretto di istituzioni governative russe». Il festival è finito sotto la lente di ingrandimento dopo che era emerso che la rassegna è promossa con il sostegno diretto del ministero della Cultura, della Federazione Russa, dell’Ambasciata russa in Italia e della Casa Russa a Roma (colpita dalle sanzioni Ue). Così l’eurodeputata Pina Picierno ha inviato una lettera alla premier e ai ministri della Cultura e dell’Interno, Giuli e Piantedosi, per chiedere di bloccare l’evento. Il ministero della Cultura ha chiarito di non aver erogato alcun finanziamento e di non poter intervenire: «Le azioni di contrasto possono avvenire soltanto all’interno del sistema sanzionatorio internazionale».

A pesare sulla cancellazione è stato anche il tema dell’ordine pubblico edella sicurezza.