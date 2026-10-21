Chi è Benedetta Porcaroli: “7 anniversari”, il red carpet a Roma, la storia con Scamarcio

Il red carpet della prima di “7 anniversari”, film di esordio alla regia di Sabrina Iannucci, parla ancora dei protagonisti, Lorenzo Zurzolo e Benedetta Porcaroli. Il giorno dopo la prima della commedia, che racconta una storia d’amore con una data di scadenza e ribalta l’idea del “per sempre”, l’attrice romana fa parlare di sé. “Oggi viviamo un amore diverso, prima non ci si interrogava sul futuro, quello era il tuo destino. Oggi avere molte possibilità ha fatto sì che noi avessimo uno sguardo diverso, che non vuol dire più o meno, ma un altro punto di vista. La nostra generazione sta cercando la propria identità ma non facendo cose perché la società ce lo impone”, ha raccontato a RomaToday prima della proiezione del film in sala.

Chi è Benedetta Porcaroli

Romana, classe 1998, Benedetta Porcaroli esordisce sul piccolo schermo nel 2015 nella popolare serie televisiva di Rai 1 “Tutto può succedere”, nel ruolo di Federica Ferraro, che interpreta fino al 2018. Il debutto cinematografico arriva invece nel 2016 grazie al regista Paolo Genovese, che la sceglie per un ruolo minore in “Perfetti sconosciuti”. Dal 2018 al 2020 è nel cast della serie televisiva “Baby”, distribuita da Netflix, mentre nel 2021, grazie al ruolo nel film “18 regali”, diretto da Francesco Amato, Benedetta vince il David Giovani. Oltre a cimentarsi nel doppiaggio e a partecipare, tra il 2019 e il 2020, ad alcuni videoclip musicali, tra cui “Vertigine” di Levante, nel corso della sua carriera Porcaroli ha ottenuto diversi riconoscimenti: nel 2025 ha vinto il premio Orizzonti per la miglior interpretazione femminile alla Mostra del Cinema di Venezia per “Il rapimento di Arabella” e nel 2026 il Nastro d’Argento come migliore attrice non protagonista per “Zvanì - Il romanzo famigliare di Giovanni Pascoli”.

La storia con Riccardo Scamarcio

Dopo la fine della relazione con l’attore e regista Michele Alhaique, nel 2021 – complici le riprese del film “L’ombra del giorno” di cui erano protagonisti - Benedetta Porcaroli si è legata sentimentalmente a Riccardo Scamarcio. A febbraio del 2022, prima dell’uscita della pellicola al cinema, la coppia ufficializzò la storia sui social network, nonostante ciò Scamarcio e Benedetta Porcaroli hanno sempre cercato di mantenere privata la loro relazione anche quando attraversarono una crisi prima del 2023. Tornato il sereno nel 2024, nell’intervista rilasciata all’Unione Sarda in occasione dell’uscita del suo film “Vergine secondo Maria”, Benedetta parlò apertamente della storia con Riccardo e della differenza di età tra loro: “Sono cresciuta con gli amici dei miei genitori e il mondo adulto mi ha sempre affascinato. Ho 25 anni ma anche un lavoro stabile e lui comunque, come dire, è... un ragazzo. Riusciamo a organizzare le nostre età in maniera simpatica e divertente per tutti e due”.