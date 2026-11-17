Robert Pattinson, l’uomo che milioni di ragazze hanno desiderato come vampiro malinconico, pallido e castissimo avrà licenza di uccidere. Da Edward Cullen a James Bond, dall’astinenza soprannaturale alla seduzione come professione, dalla camera da letto adolescenziale alla geopolitica: è un salto che dice molto non solo sul destino di un attore ma sull’idea di maschio che il cinema (e i tempi) ritiene «vendibile» nel 2026. Pattinson non è semplicemente il Bond più sorprendente degli ultimi decenni (il settimo a rivestire i panni dell’agente segreto britannico nato dalla penna di Ian Fleming). È il primo Bond che arriva con un pubblico sentimentale già formato altrove: quello di Twilight. È lì che Robert ha trasformato la propria bellezza in strumento di disorientamento. Pattinson, quarantenne, non capita a Bond per una linea retta. Ci arriva dopo aver fatto di tutto per liberarsi proprio dell’immagine che lo aveva reso celebre. Twilight lo aveva trasformato in un fenomeno mondiale, oggetto di un innamoramento collettivo che aveva qualcosa di religioso e qualcosa di commerciale. Ma lui ha scelto la strada meno rassicurante: Cosmopolis e Maps to the Stars con David Cronenberg, The Lost City of Z, Good Time dei fratelli Safdie, High Life, Odissea, The Lighthouse di Robert Eggers, dove si lascia deformare in maniera quasi grottesca. Poi Tenet di Christopher Nolan, Dune III (di Villeneuve come Bond) e il Batman tormentato di Matt Reeves. Una carriera costruita contro il proprio capitale estetico. La metamorfosi di un divo che ha imparato a non essere mai quello che ci si aspetta. Non è un attore che entra in un personaggio per confermarne l’iconografia, si diverte a sabotarla. Non esattamente il curriculum tradizionale di James Bond.

Sean Connery aveva il corpo, il cinismo e la sicurezza di chi non deve spiegarsi. Roger Moore trasformò l’agente in un gentiluomo ironico, un esercizio di stile britannico con licenza di sorridere. Pierce Brosnan ne fece l’ultimo grande professionista dell’eleganza, mentre il mondo intorno diventava digitale. Daniel Craig, infine, lo ha spogliato: muscoli, sangue, sentimenti, perfino la morte. Il suo Bond non era più invulnerabile. Pattinson eredita un personaggio che Craig ha portato fino al limite fisico e narrativo. E qui sarebbe interessante capire cosa hanno in mente Villeneuve e i produttori di Amazon Mgm Studios. Sarà forse un Bond meno «monumentale» quello che anche la famiglia reale britannica attende (ieri hanno fatto un post per dare il benvenuto al nuovo protagonista). Un uomo che lasci intuire di avere qualcosa da nascondere anche quando non sta mentendo, uno che non perda la sua stranezza. E poi c’è la questione del pubblico: le ragazze che impazzivano per Edward Cullen oggi sono donne adulte. Hanno smesso di andare al cinema per un vampiro, ma potrebbero tornarci per l’uomo che quel vampiro è diventato. Pattinson porta con sé una platea che Bond, negli ultimi anni, non aveva necessariamente intercettato. E ne può attirare un’altra: quella che lo ha scoperto nei film d’autore, dove la sua faccia di spigoli è diventata una garanzia di imprevedibilità. Il problema, per Bond, non è più trovare una donna da concupire o un cattivo da neutralizzare. È trovare una ragione per esistere in un’epoca in cui la mascolinità è diventata un terreno di conflitto, un prodotto da vendere e un’identità da mettere in discussione di continuo. Pattinson potrebbe essere l’uomo giusto proprio perché non ha mai avuto troppa voglia di essere l’uomo giusto.