Habemus 007? “Già scelto Josh O’Connor”

James Bond potrebbe avere un nuovo volto. E, come da tradizione, non è quello che ci si aspettava. La successione a 007 è una delle poche monarchie britanniche in cui il sovrano viene sempre accolto con sospetto e, puntualmente, finisce per diventare il preferito di tutti. Evidentemente chi sceglie Bond dispone di un talento divinatorio, o almeno di un eccellente fiuto per gli uomini in smoking. Il nome è Josh O’Connor, 36 anni, un viso da romanzo di Henry James e una spiccata inclinazione per gli uomini tormentati, aristocratici e refrattari alla trasparenza. È stato il principe Carlo in The Crown, un seduttore indecifrabile in Challengers. Ora potrebbe ereditare la licenza di uccidere lasciata in sospeso da Daniel Craig. Il condizionale è ancora in servizio. Secondo il Sun, O’Connor sarebbe già stato scelto.

La soffiata sarebbe arrivata da un pub londinese, dove un collega del cast di Golden Boy, dopo qualche pinta, avrebbe raccontato che l’attore ha confidato di aver ottenuto la parte, festeggiando la fine delle repliche. In corsa resterebbero anche Jack Lowden, lo spigoloso protagonista di Slow Horses, e Callum Turner, interprete di Masters of the Air, favorito dai bookmaker e benedetto da Pierce Brosnan. Tre candidati, tre filosofie di spionaggio: Lowden è il Bond ruvido, Turner quello da manuale di seduzione,

O’Connor quello che sembra custodire un segreto persino quando non ne ha uno. Dopo il Bond atletico, ferito e quasi esistenzialista di Craig, O’Connor inaugurerebbe un agente meno muscolare e più enigmatico: non un uomo che domina la stanza, ma uno che la osserva senza farsi notare. Il fascino è anche una forma di intelligence. Amazon MGM non ha confermato. Ma se la scelta fosse O’Connor, avremmo un Bond capace di trasformare una pinta in un Martini. Senza bisogno di agitarlo.