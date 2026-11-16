In vendita la villa de “L’Estranea”: quanto vale la casa set del film candidato all’Oscar

La villa set del film “L’Estranea”, pellicola italiana candidata ai prossimi Oscar, è in vendita. Le foto della dimora, che è stata teatro del film con protagonisti Jasmine Trinca, Adriano Giannini e Valeria Bruni Tedeschi, sono comparse sul sito dell’agenzia immobiliare Coldwell Banker di Roma, che l’ha messa in vendita a una cifra record: 4 milioni di euro.

L’immobile, una villa di lusso su due livelli con sei camere da letto, nove bagni, una biblioteca e un parco con piscina, si trova a Gioia del Colle, in provincia di Bari, e è finito sul mercato a un anno esatto dalla fine delle riprese del film del regista Paolo Strippoli, che l’aveva scelta come location perfetta per la storia de “L’Estranea”.

Una villa tra storia e lusso

Per i fan più facoltosi della pellicola, che concorre ai prossimi Oscar, la possibilità di rivivere le scene del film, trasformando la finzione cinematografica in realtà, è concreta. Ma il prezzo è decisamente da capogiro e il motivo non risiede solo nel fatto che si tratta di una dimora storica. La villa si estende su una superficie interna di circa 1400 metri quadrati, articolata su due piani e caratterizzata da ambienti ampi e raffinati. Tra gli spazi figurano una biblioteca, uno studio privato, una sala giochi con tavolo da biliardo e diversi saloni dedicati alla rappresentanza oltre a quindici stanze tra camere e bagni. A completare la proprietà è un parco di circa 10mila metri quadrati, all’interno del quale trovano posto una piscina di 150 metri quadrati, un campo polivalente per tennis, padel, basket e calcetto, una dependance di 100 metri quadrati e tre autorimesse.

Il tour virtuale sui social network

Chi ha visto il film al cinema conosce già gli spazi della villa, ma per chi si fosse perso la pellicola è possibile fare un tour virtuale della lussuosa dimora grazie al video condiviso dall’agenzia immobiliare sui social network. “Una villa da film. L’avete vista ne “L’Estranea”. E se la prossima storia ambientata in questa villa fosse la tua? Ora il finale potrebbe essere tutto da scrivere”, si legge nel post. Sul sito dell’agenzia, del resto, non c’è spazio per trattative riservate. La cifra richiesta per acquistare la proprietà è indicata chiaramente ed è di 4 milioni di euro.