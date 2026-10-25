James Bond, chi sarà il nuovo volto? È corsa a tre, ecco tra chi

I casting sono ormai alle battute finali. Si stringe sempre di più il cerchio per chi interpreterà il nuovo James Bond sostituendo l’ormai famosissimo volto di Daniel Craig che ha vestito i panni di 007 in cinque film tra il 2006 e il 2021.

Chi sono i favoriti

I nuovi Bond con tanto di smoking si spostano da una parte all’altra di Londra tra casting e incontri: è nella capitale inglese, infatti, che sono puntati tutti gli occhi degli amanti del genere. Secondo i rumors i favoriti per il tanto ambito ruolo sono tre: Jack Lowden, Callum Turner e Josh O’Connor intenti a cimentarsi si cimentano, con passo deciso, nelle prove che precedono le audizioni ovvero acrobazie, presenza scenica e dialoghi.

Chi è Lowden

In realtà, i bene informati indicano proprio in Lowden, attore scozzese di 36 anni, il favorito rispetto agli altri due. Conosciuto soprattutto per aver interpretato River Cartwright nella serie poliziesca Slow Horses, ruolo per il quale ha ricevuto due nomination ai Primetime Emmy Awards e un Golden Globe. È soprattutto negli ultimi mesi che la sua candidatura ha preso quota: quest’estate, lo scrittore e conduttore Richard Osman ha parlato di lui spiegando che fosse “un nome considerato con molta serietà”. La moglie, Saoirse Ronan, non ha fatto intendere granché intervistata dall’Associated Press spiegando che nella vita di tutti i giorni, in casa, non è una tematica all’ordine del giorno.

I successi di Turner e O’Connor

Londinese classe 1990, Turner ha recitato nella saga di Animali fantastici, in Emma ma anche nella miniserie Masters of the Air e in The Boys in the Boat di George Clooney. Apprezzato per la sua duttilità, ha alternato ruoli di guerra con altri diametralmente opposti. Nello scorso mese di febbraio, già nel corso della Berlinale gli è stato chiesto a proposito di James Bond ma lui ha risposto che in quel momento era troppo presto per toccare l’argomento. “Turner sembra essere stato creato in laboratorio per interpretare Bond, il che rappresenta il suo punto di forza come candidato, ma anche un potenziale svantaggio se i produttori desiderano un attore più originale - spiegano gli esperti di Hollywood Reporter - Sembra perfetto per la parte: bello, elegante e raffinato. Tra lui e Lowden, Turner probabilmente vincerebbe anche la gara di sex appeal”.

O’Connor è un altro attore inglese, di 36 anni (nato a Southampton) apprezzato dal pubblico e dalla critica O’Connor per la sua interpretazione di Carlo, Principe di Galles,nella serie drammatica The Crown (2019-2020), vincendo il Primetime Emmy Award come miglior attore protagonista in una serie drammatica per il ruolo. La svolta della sua carriera, tuttavia, è arrivata interpretando il ruolo principale di un allevatore gay di pecore nel dramma romantico God’s Own Country (2017) di Francis Lee, per il quale ha vinto il BIFA Award come miglior attore.

I numeri del prossimo film di James Bond

Sarà Denis Villeneuve, regista di Dune, dirigerà il prossimo capitolo della saga di James Bond per Amazon MGM Studios, che ha acquisito i diritti della serie nel 2022 con un accordo da 8,45 miliardi di dollari (7,54 miliardi di euro). La sceneggiatura sarà curata da Steven Knight, autore di Peaky Blinders. “La ricerca del prossimo James Bond è in corso. Pur non avendo intenzione di commentare dettagli specifici durante il processo di casting, non vediamo l’ora di condividere ulteriori notizie con i fan di 007 non appena sarà il momento opportuno”, ha commentato l’azienda cinematografica qualche settimana fa.

Tutti gli “007” della storia

Sono già trascorsi oltre 20 anni dall’ultimo provino per il ruolo di Bond: l’ultima volta il superfavorito era Henry Cavill ma la parte fu di Craig che debuttò nel film Casino Royale del 2006: nel 2008 fu la volta di Quantum of Solace, Skyfall (2012), Spectre (2015) e No Time to Die (2021).

Nella storia, invece, il primo 007 fu l’indimenticabile Sean Connery, poi George Lazenby (una sola volta), Roger Moore, Timothy Dalton, Pierce Brosnan e il già citato Daniel Craig.