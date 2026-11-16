Robert Pattison sarà 007. Chi è il nuovo volto del famoso agente segreto

Dopo mesi in cui si sono rincorse voci e indiscrezioni e gli appassionati di tutto il mondo piazzavano scommesse, alla fine è arrivato l’annuncio ufficiale: Robert Pattison sarà il nuovo volto di 007. La notizia, annunciata oggi dagli studi Amazon Mgm, conferma che l’attore britannico 40enne raccoglierà l’eredità di Daniel Craig, diventando il settimo attore a vestire i panni (o meglio lo smoking) dell’agente segreto più famoso del mondo. La scelta arriva al termine di una lunga selezione che, secondo le indiscrezioni circolate nei mesi scorsi, vedeva Pattinson tra i principali candidati insieme a Josh O’Connor e Callum Turner.

Quando ormai la notizia stava diventando ufficiale, tutti i canali social si sono immediatamente mossi pubblicando un primo scatto di Pattison in smoking nella posa tipica delle intro di tutti i film della celebre saga di spionaggio sul personaggio nato dalla penna di Ian Fleming.

L’eredità di James Bond

Dopo i 5 film con protagonista Daniel Craig, Pattison è chiamato al difficile compito di dare non solo un nuovo volto, ma anche nuova personalità ad un personaggio che nel corso degli anni ha subito più di un cambiamento. Sono lontani gli anni del volto seduttori di Sean Connery (da molti ritenuto il miglior interprete del personaggio), dall’ironia britannica di Roger Moore e la modernità di Pierce Brosnan (senza dimenticare le interpretazioni di George Lazenby e Timothy Dalton). Craig aveva portato sul grande schermo un Bond grezzo, a tratti ruvido e più violento rispetto agli altri, ma arricchito da un forte conflitto interiore (accentuato dai fantasmi del suo passato come Ernst Stavro Blofeld, l’amore per Vesper Lynd e infine per sua figlia Mathilde). Nell’ultimo film, “No time to die”, il regista Cary Fukunaga si era spinto fino all’impensabile: far morire per davvero James Bond. Un atto forse necessario per sancire in modo definitivo la fine del periodo di Daniel Craig.

Il turno del vampiro di Twilight

Vestire i panni di 007 è un salto di qualità notevole per un attore come Pattison che può vantare una carriera cinematografica di alto livello. Tra i primi ruoli che lo hanno fatto conoscere al grande pubblico troviamo il personaggio di Cedric Diggory in “Harry Potter e il calice di fuoco”. La consacrazione definitiva sarrebbe arrivata nel 2006 quando fu scritturato per il ruolo del vampiro Edward Cullen per la saga di “Twilight” affiancato da Kristen Stewart. Tra le sue partecipazioni cinematografiche più recenti, si ricordano “The Batman” di Matt Reeves e due film del regista britannico Christopher Nolan, “Tenet” e “Odissey” (in quest’ultimo particolarmente apprezzato per l’interpretazione di Antinoo).

Mentre cresce l’attesa per il nuovo film, che dovrebbe vedere la regia di Denis Villeneuve (autore della trilogia di “Dune”) e la sceneggiatura di Steven Knight (creatore di ‘Peaky Blinders), i fan si domandano se Pattison saprà portare nuova energia alla saga. Un compito arduo tra il bisongo di coinvolgere nuove generazioni di spettatori (e le loro sensibilità) e gli appassionati che con una certa nostalgia ricordano film intramontabile come “Dalla Russia con amore”, “Missione Goldfinger”, “Thunderball - Operazione tuono” e “Si vive solo due volte”. Ancora un mistero chi sarà invece la nuova attrice che assumerà il titolo di Bond Girl, forse il ruolo che più di altri ha subito una metamorfosi (da Ursula Andress fino a Lea Seydoux). In ogni caso, ci sono tutti gli ingredienti per brindare con un Vodka Martini. Rigorosamente, “agitato, non mescolato”.