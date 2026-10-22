Sergio Leone, in vendita il villaggio western dove fu girato “C’era una volta il west”

Il set di “C’era una volta il west” cerca un nuovo proprietario. Il Rancho Leone, il set-villaggio in stile western fatto costruire alla fine degli anni ‘60 da Sergio Leone per girare il suo celebre film, è stato messo ufficialmente in vendita. Situato nel deserto di Tabernas, a Almeria in Spagna, il complesso – che si sviluppa su una superficie di 80 mila metri quadrati di cui 800 edificati - è stato stimato 1,6 miliardi di euro e è stato teatro anche di altri famosi film western.

Per realizzare “C’era una volta il west”, capolavoro uscito nel 1968, il regista Sergio Leone non solo fece firmare la colonna sonora a Ennio Morricone, ma volle anche ricreare il suo personale West in Andalusia senza doversi trasferire oltreoceano. La sua visione lo portò così a realizzare un intero villaggio western destinato a diventare uno dei set più riconoscibili del cinema di genere europeo.

La storia del Western Leone

Costruito alla fine degli anni Sessanta, il Western Leone non fu pensato come una semplice scenografia da smantellare al termine delle riprese, ma fu concepito dal regista come un luogo che conservasse la magia di quella stagione cinematografica. Negli anni in cui l’Almería si affermava come una delle capitali del western europeo, Leone sfruttò quei paesaggi aridi capaci di evocare quelli del West americano per costruire il suo set. Inizialmente chiamato Rancho Leone, qui furono girate alcune delle scene più iconiche della pellicola come la celebre sequenza iniziale della stazione ferroviaria e il duello finale nella fattoria dei McBain. Con il tempo, attorno ai set originali realizzati su progetto dello scenografo e architetto Carlo Simi, sorsero altri villaggi cinematografici, che sono diventati teatro di altri set famosi. La location ha infatti ospitato popolari spaghetti western come “I quattro dell’Apocalisse” con Fabio Testi e Tomas Milian e “Occhio alla penna” con Bud Spencer oltre a spot pubblicitari e videoclip musicali come quello di “Boum Boum Boum” di Mika.

Il futuro della proprietà

Ancora oggi il complesso conserva le scenografie originali di “C’era una volta il West” e il villaggio è diventato un parco tematico a pagamento dedicato al cinema western. Gli attuali proprietari, che vivono all’interno della struttura, hanno però deciso di metterlo in vendita, non riuscendo più a sostenere la gestione e i costi di manutenzione necessari a conservarlo in buone condizioni. Anni fa Western Leone era già stato messo in vendita a 2,8 milioni di euro, ma la proprietà era rimasta invenduta. Sorgendo in un’area naturale, infatti, non possono essere realizzati hotel e resort ma chi lo acquisterà potrà organizzare concerti, eventi, matrimoni e affittarlo per riprese cinematografiche.