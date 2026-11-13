Anticipo pensionistico, occhio all’anno del primo accredito contributivo: perché l’Inps respingerà migliaia di domande

Maturare l’età anagrafica e possedere l’anzianità contributiva e le condizioni di difficoltà previste per poter accedere all’anticipo pensionistico può non essere sufficiente ad uscire dal mondo del lavoro. Pur avendo il disegno di legge di Bilancio esteso la possibilità di accedere all’Ape Sociale fino alla fine del 2027, innalzando però l’asticella dell’età minima a 63 anni e 6 mesi contro gli attuali 63 anni e 5 mesi, l’Inps ha comunicato ai potenziali beneficiari l’esistenza di un ulteriore sbarramento decisivo.

Con la pubblicazione del messaggio n.3694, diffuso il 12 novembre, l’ente previdenziale esprime la volontà di allineare la propria prassi operativa al parere espresso dal ministero del Lavoro: a normativa vigente, i cosiddetti “contributivi puri” non hanno titolo per richiedere l’indennità.

Conta la data del primo versamento

Nel linguaggio previdenziale, questa “etichetta” identifica chiunque abbia iniziato a costruire la propria posizione previdenziale a partire dal 1° gennaio 1996, ricadendo così interamente sotto il regime di calcolo introdotto dalla riforma Dini. A fare da spartiacque non è l’effettivo ingresso nel mondo del lavoro, bensì la presenza o meno di almeno un contributo accreditato entro il 31 dicembre 1995.

Senza questo requisito storico, le porte dell’Ape Sociale restano sbarrate anche in presenza di condizioni di forte fragilità. La misura, istituita dalla legge n. 232 del 2016 con un tetto massimo di 1.500 euro lordi mensili per dodici mensilità, nasce infatti per accompagnare alla pensione specifici profili vulnerabili:

i disoccupati che hanno esaurito integralmente la prestazione di disoccupazione;

i caregiver che assistono e convivono da almeno sei mesi con un familiare affetto da disabilità grave;

gli invalidi civili con una riduzione della capacità lavorativa pari o superiore al 74%;

gli addetti alle mansioni gravose.

Per tutte queste figure, a cui si richiedono ordinariamente dai 30 ai 36 anni di anzianità contributiva (con uno sconto di un anno per figlio, fino a un massimo di due, riconosciuto alle lavoratrici madri), l’assenza di versamenti pre-1996 si traduce ora in un blocco automatico.

Il nodo tecnico

Alla base dello stop ministeriale recepito dall’Inps non c’è una scelta arbitraria, bensì un difetto di coordinamento normativo legato alle regole di uscita proprie del sistema contributivo. Chi ha iniziato a versare dal 1996, infatti, al compimento dei 67 anni non accede automaticamente alla pensione di vecchiaia: la legge impone che l’assegno maturato sia almeno pari all’importo dell’assegno sociale, fissato per il 2026 a quota 546,24 euro al mese.

Qualora il montante accumulato non consenta di raggiungere questa soglia minima, il lavoratore deve attendere la cosiddetta “vecchiaia contributiva”, accessibile con soli cinque anni di versamenti effettivi ma a un’età ben più avanzata: 71 anni nel 2026, destinati a salire a 71 anni e un mese nel 2027 e a 71 anni e tre mesi nel 2028 per effetto degli adeguamenti alla speranza di vita.

Sulla base di questo specifico sbarramento s’innesta il principio ribadito dall’Inps. L’Ape Sociale è concepita come un ponte che si interrompe al raggiungimento dell’età ordinaria di vecchiaia (67 anni), senza alcuna clausola che ne consenta il prolungamento fino ai 71 anni. Ammettere i “contributivi puri” significherebbe esporli al rischio concreto di restare, al compimento del 67esimo anno, privi sia dell’indennità ponte sia della pensione, generando un vuoto di tutela in contrasto con la natura stessa dello strumento.

Sbarramento automatico

La direttiva produce effetti immediati sulle istruttorie in corso. L’Istituto ha già provveduto a modificare il motore informatico UNICARPE-FELPE, bloccando sul nascere l’accoglimento delle pratiche prive di anzianità contributiva pre-1996. Gli operatori delle sedi territoriali dovranno quindi procedere al rigetto formale tramite l’applicativo Webdom, selezionando l’apposita causale di esclusione.

Sebbene il messaggio non fornisca una stima numerica dei soggetti coinvolti, in precedenti audizioni parlamentari la stessa Inps aveva definito questa fascia di utenza come “finora marginale ma destinata a crescere”, una platea in inevitabile espansione mano a mano che le generazioni entrate nel mercato del lavoro a metà anni Novanta si avvicineranno alla soglia dei 63 anni

Lavoro domestico

Se sul fronte dei contributivi arriva una chiusura netta, la seconda parte del messaggio n.3694 segna un punto a vantaggio dei lavoratori domestici. L’Istituto nazionale di previdenza sociale ha infatti chiarito che la risoluzione del rapporto di lavoro di colf e badanti dovuta al decesso del datore di lavoro va considerata alla stregua di un “licenziamento per giustificato motivo oggettivo”.

Trattandosi di un evento esterno e del tutto scollegato dalla volontà del dipendente, la perdita dell’impiego consente pertanto di integrare lo stato di disoccupazione involontaria richiesto dalla legge. Di conseguenza, gli assistenti familiari che restano senza lavoro per la scomparsa della persona accudita potranno accedere regolarmente sia all’Ape Sociale sia alla pensione anticipata per i lavoratori precoci (Quota 41), a patto di soddisfare tutti gli altri requisiti anagrafici e contributivi.