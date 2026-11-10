Apertura partita Iva online, il nuovo servizio pronto a partire: cosa si potrà fare e chi potrà usufruirne

Avviare un’attività professionale o artistica in proprio diventerà presto un’operazione interamente gestibile dal browser, senza bisogno di installare software dedicati o rivolgersi a intermediari per l’invio telematico. L’Agenzia delle Entrate ha infatti delineato l’architettura tecnica della nuova procedura online per l’apertura della partita Iva, dando attuazione al piano di potenziamento dei servizi digitali previsto dal decreto legislativo n. 1/2024 (articolo 22). La novità, formalizzata con il provvedimento del 5 novembre 2026, consentirà di utilizzare l’area riservata del portale istituzionale come uno sportello diretto per ottenere il codice identificativo fiscale.

Chi può usare la procedura semplificata

La procedura semplificata non sarà accessibile a chiunque: il nuovo flusso telematico è stato infatti progettato su misura per le persone fisiche che intraprendono in Italia un lavoro autonomo di natura intellettuale, professionale o artistica. Per accedere al canale diretto è indispensabile che l’attività da avviare rispetti due paletti precisi in modo simultaneo:

Assenza di iscrizione camerale: non deve esserci alcun obbligo di registrazione presso il Registro delle imprese né al Repertorio Economico Amministrativo (REA);

Esonero dalla Comunicazione unica: l’avvio dell’attività non deve ricadere negli adempimenti previsti dall’articolo 9 del D.L. n. 7/2007 per la nascita delle imprese.

Chiunque operi in forma societaria oppure svolga attività d’impresa, come artigiani e commercianti, resta fuori da questo circuito e deve continuare a seguire l’iter ordinario tramite Camera di commercio. Anche la scelta del codice ATECO all’interno della piattaforma richiede attenzione: il sistema propone un elenco preselezionato, ma la presenza di un codice in lista non autorizza automaticamente all’uso del servizio se, nella sostanza, l’attività svolta ha natura imprenditoriale.

Come fare

Una volta effettuato il login sul sito, l’utente potrà compilare direttamente a schermo i campi del modello AA9/12 (Dichiarazione di inizio attività, variazione dati o cessazione attività ai fini IVA per imprese individuali e lavoratori autonomi, disciplinato dall’art. 35, comma 1, del D.P.R. n. 633/1972). Prima di rilasciare il numero di partita IVA, il sistema eseguirà una serie di controlli automatici per verificare:

Completezza e correttezza: la presenza di tutte le informazioni obbligatorie e la loro esattezza formale;

Coerenza anagrafica: la corrispondenza dei dati dichiarati con quelli già registrati nell’Anagrafe tributaria;

Requisiti soggettivi: l’effettiva sussistenza delle condizioni previste per accedere alla procedura semplificata.

Le tempistiche

Sul piano delle tempistiche resta invariata la regola generale dell’Iva. La trasmissione va dunque effettuata al massimo entro 30 giorni dall’avvio effettivo dell’attività: di conseguenza, la piattaforma non accetterà date di inizio precedenti a tale soglia.

Superato il vaglio automatico, l’assegnazione della partita IVA avviene contestualmente all’invio e il sistema mette a disposizione la ricevuta ufficiale con il numero attribuito. Se invece emergono incongruenze o mancano i presupposti per la procedura semplificata, viene emessa una ricevuta di scarto che esplicita le cause del rifiuto.

In qualsiasi momento il contribuente può rientrare nella propria area riservata per rileggere la dichiarazione inviata e monitorare lo stato della pratica. Per evitare che le comunicazioni passino inosservate, l’emissione delle ricevute viene segnalata attraverso un doppio binario, ovvero una notifica interna al portale dell’Agenzia delle Entrate e un messaggio diretto sull’App IO.

Per quanto riguarda l’operatività concreta della nuova funzione, l’adozione del provvedimento definisce le regole tecniche ma non fissa ancora il giorno di apertura del canale web. Il servizio sarà utilizzabile a partire dalla data che verrà comunicata con un apposito avviso pubblicato sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate: fino a quel momento restano valide le ordinarie modalità di presentazione del modello AA9/12.