Attacchi hacker, paura per i conti correnti. I rischi per i risparmi e le strategie per difenderli

Stiamo attraversando una fase molto critica. Gli attacchi informatici che nelle ultime settimane hanno interessato diversi settori, dalla grande distribuzione alle istituzioni scolastiche, stanno alimentando la preoccupazione degli italiani. Come se ciò non bastasse, abbiamo avuto il recente problema ai sistemi di Microsoft, cosa che ha gettato ancor più insicurezza.

Dal momento che ai nostri giorni il denaro è sempre più digitale, il pensiero di molti va inevitabilmente ai rispettivi risparmi. I conti correnti sono in pericolo? Cosa potrebbe accadere in caso di attacco hacker alle banche? Gli istituti di credito sono preparati contro una simile minaccia?

I pericoli per il sistema bancario

Ad oggi, il sistema bancario custodisce oltre 1.500 miliardi di euro. Denaro che appartiene ai risparmiatori italiani. Stando a quanto emerso da un’indagine dell’ Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale, diffusi dal Centro Studi Comtel, nel 2026 sono stati rilevati 3.271 colpi informatici, ben più rispetto a quelli segnalati in tutto il 2025 (2.729 attacchi). Ad essere stata maggiormente presa di mira è stata la Pubblica Amministrazione, mentre il settore finanziario si colloca al quinto posto (6% degli attacchi).

Pur non trovandosi in cima alla classifica dei target, le banche stanno investendo moltissimo in protezione informatica, impegnando ben l’8% del loro budget. A ciò si aggiungono i costanti remind di Banca d’Italia, che ricorda agli istituti di credito di rafforzare costantemente e tempestivamente le loro protezioni.

Come vengono attaccati i conti correnti

Il pericolo più concreto per i correntisti non deriva da un’intrusione diretta nei sistemi bancari, quanto piuttosto dalla manipolazione del cliente, indotto ad autorizzare personalmente un pagamento (81% dei casi). Si tratta delle molte truffe di cui spesso si parla negli articoli di cronaca. I malviventi contattano la vittima, la manipolano, generando allarme, e infine la portano a cedere denaro. Quando l’inganno viene scoperto, spesso è troppo tardi.

Le banche fanno quello che possono, bloccando preventimentivamente quelle transazioni che appaiono anomale. Tuttavia, se un correntista trasferisce spontaneamente del denaro, sono poche le cose da fare. L’unica vera difesa è l’informazione.

Per il momento, invece, non sono stati rilevati veri e propri attacchi indirizzati agli istituti di credito. “I livelli di sicurezza sono stratificati e le banche hanno un notevole budget a disposizione per i modelli cyber”, ha fatto sapere Pierguido Iezzi, direttore cyber di Zenita Group, a Milano Finanza.

I tre punti deboli

A cosa si deve fare attenzione? Quali sono le possibili falle che possono mettere in pericolo i nostri risparmi? Nonostante le difese erette dalle banche, esistono tre possibili aree di vulnerabilità. La prima riguarda i dipendenti, che possono diventare involontariamente una porta d’accesso per i criminali informatici. A tal proposito, secondo Abi Lab (centro di ricerca dell’Associazione Bancaria Italiana), gli istituti di credito stanno investendo molto in formazione. I dipendenti devono essere preparati a riconoscere le trappole e ad agire tempestivamente.

Il secondo rischio, come abbiamo visto, è rappresentato dai clienti. La disattenzione e la scarsa conoscenza delle tecniche utilizzate dai truffatori possono compromettere la sicurezza dei risparmi. Un problema, questo, che si combatte efficacemente facendo costante informazione.

La sfida più complessa riguarda l’intelligenza artificiale, che da preziosa alleata può trasformarsi in insidiosa nemica, se usata dai criminali. Nelle mani dei malviventi, l’AI è capace di individuare le potenziali vulnerabilità delle banche e sferrare un attacco informatico devastante. Da qui la necessità di sviluppare sistemi di difesa sempre più all’avanguardia. Le banche ne sono consapevoli, la Bce ha lanciato un chiaro allarme, e sono allo studio diversi sistemi di sicurezza.