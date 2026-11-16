Autoliquidazione e nuova franchigia, come cambiano eredità e donazioni: ecco cosa devono fare ora gli eredi

Trasferire ricchezza all’interno del nucleo familiare, sia attraverso atti compiuti in vita sia al momento dell’apertura di una successione, comporta da sempre precise implicazioni tributarie: le novità introdotte di recente, tuttavia, alleggeriscono il carico fiscale sugli eredi in modo significativo, rendendo meno gravoso questo passaggio.

Separazione delle franchigie

Fondamentale, in tal senso, la certezza normativa arrivata con l’attuazione del decreto legislativo 139/2024, operativo dal 1° gennaio 2025: grazie alla riforma, per i trasferimenti tra coniugi, uniti civilmente e parenti in linea retta, ovvero genitori, figli, nonni e nipoti, la soglia complessiva esente dall’imposta principale può arrivare fino a 2 milioni di euro. Il cardine di questo assetto fiscale risiede nella netta separazione tra due momenti:

I trasferimenti in vita: le donazioni ricevute dal familiare godono di un proprio plafond di esenzione pari a un milione di euro;

ricevute dal familiare godono di un proprio plafond di esenzione pari a un milione di euro; Il passaggio post mortem: l’asse ereditario lasciato al decesso dispone di una seconda franchigia autonoma, anch’essa fissata a un milione di euro.

Poiché i due importi non si cumulano ai fini del calcolo tributario (resta invece valido il cumulo tra più donazioni effettuate in vita tra gli stessi soggetti), chiunque stia pianificando la tutela del patrimonio familiare o preveda di ricevere beni dai propri cari può oggi contare con sicurezza su due binari fiscali distinti.

L’altra faccia della medaglia: l’autoliquidazione

Accanto alla conferma della doppia franchigia, la riforma introduce però un cambiamento operativo che richiede maggiore attenzione da parte dei cittadini: il passaggio al regime di autoliquidazione anche per l’imposta di successione. L’Agenzia delle Entrate non provvede più a calcolare l’importo del tributo inviando l’avviso a casa. Spetta direttamente all’erede determinare l’imposta dovuta in sede di dichiarazione e procedere in modo autonomo, assumendosi in prima persona la responsabilità della correttezza dei conteggi effettuati. Oggi la sequenza operativa è dunque invertita e richiede massima precisione:

Calcolo e versamento diretto : in sede di dichiarazione di successione, l’erede, o il chiamato all’eredità, deve determinare da solo l’imposta dovuta, verificare l’esatta imputazione delle franchigie ed effettuare il pagamento entro 90 giorni dalla scadenza del termine per la presentazione della dichiarazione di successione;

: in sede di dichiarazione di successione, l’erede, o il chiamato all’eredità, deve determinare da solo l’imposta dovuta, verificare l’esatta imputazione delle franchigie ed effettuare il pagamento entro 90 giorni dalla scadenza del termine per la presentazione della dichiarazione di successione; Controlli e sanzioni: l’amministrazione finanziaria interviene in un secondo momento in fase di verifica. Qualora emergessero errori di calcolo, omissioni o versamenti tardivi, l’Agenzia delle Entrate procederà al recupero delle somme applicando sanzioni e interessi direttamente a carico dell’erede.

Il confronto col passato

Per comprendere la portata di questa semplificazione basta guardare al funzionamento del sistema originario, basato sul meccanismo giuridico del cosiddetto coacervo successorio. L’aliquota del 4% prevista per coniugi e parenti in linea retta scattava al superamento del milione di euro per singolo beneficiario, ma secondo la vecchia norma quella soglia non si azzerava al momento della morte.

La legge prevedeva infatti una sommatoria integrale: per verificare il superamento del limite esentasse occorreva ricostruire la storia patrimoniale tra donante e beneficiario, sommando all’eredità finale i beni e le somme ricevute in donazione durante la vita dal de cuius. Sebbene negli ultimi anni la Cassazione e la stessa Agenzia delle Entrate avessero già disapplicato questo meccanismo, la sua definitiva cancellazione dalla legge elimina ogni residuo rischio di contenzioso:

L’effetto accumulo: bonifici importanti, trasferimenti di titoli o cessioni di quote e immobili effettuati in vita rischiavano, in base alla vecchia norma, di erodere progressivamente la franchigia esentasse riservata all’eredità;

Il conto finale: al momento della successione, il valore dell’immobile o dei risparmi ereditati si sarebbe aggiunto a quanto già donato negli anni, facendo scattare con maggiore facilità l’imposta del 4% sulla parte eccedente.

Con l’abolizione definitiva di questo cumulo tra donato ed ereditato, i trasferimenti effettuati in vita non pesano più sul bilancio fiscale dell’eredità futura, eliminando ogni residua incertezza normativa per le famiglie.

Per cogliere l’impatto economico dell’abolizione del cumulo basta tradurre la norma in numeri. Ipotizziamo che un genitore trasferisca al figlio un immobile del valore di 750.000 euro tramite donazione mentre è in vita e lasci un patrimonio in liquidità e titoli pari a 850.000 euro al momento del decesso.

Sotto il vecchio regime : il Fisco sommava entrambi gli importi, raggiungendo un totale complessivo di 1.600.000 euro. Superata la soglia unica del milione, l’aliquota del 4% colpiva i 600.000 euro eccedenti, generando un’imposta da pagare pari a 24.000 euro;

: il Fisco sommava entrambi gli importi, raggiungendo un totale complessivo di 1.600.000 euro. Superata la soglia unica del milione, l’aliquota del 4% colpiva i 600.000 euro eccedenti, generando un’imposta da pagare pari a 24.000 euro; Con le regole attuali: i due trasferimenti viaggiano su binari indipendenti. I 750.000 euro dell’immobile donato in vita rientrano ampiamente nel primo plafond esentasse da un milione, mentre i successivi 850.000 euro ereditati sfruttano la seconda soglia autonoma. L’imposta di successione e donazione scende così a zero euro (restano dovute unicamente le ordinarie imposte ipotecaria e catastale previste per il passaggio di proprietà dell’immobile), garantendo un risparmio netto di 24.000 euro.

Per chi cambiano le regole

Sebbene la separazione tra donazioni ed eredità valga per tutti, la soglia massima da un milione di euro per ciascun beneficiario resta circoscritta al nucleo più intimo: coniugi, uniti civilmente e parenti in linea retta (genitori e figli, nonni e nipoti, bisnonni e pronipoti). Per gli altri gradi di parentela, per i soggetti fragili o per gli estranei alla famiglia si applicano invece le seguenti regole: