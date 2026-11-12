Bonus Tari 2026: come funziona l’agevolazione, a chi spetta ed entro quando arriva

Con l’avvicinarsi del periodo dell’anno in cui cade il saldo della tassa sui rifiuti, torna al centro dell’attenzione delle famiglie italiane il bonus sociale Tari. Entrata a pieno regime nel 2026 dopo l’introduzione normativa prevista dal DPCM n. 24/2025 e le disposizioni operative dell’Arera, l’agevolazione garantisce uno sconto del 25% sull’importo annuo dovuto per la gestione dei rifiuti urbani.

Beneficiari e obblighi

Il meccanismo ricalca quello già collaudato per luce, gas e acqua: niente moduli da compilare negli uffici comunali né file agli sportelli, ma un accredito automatico che passa attraverso l’incrocio telematico tra le banche dati dell’Inps e quelle dei gestori locali.

Per accedere al taglio,destinato ai nuclei familiari che vivono in condizioni di difficoltà economiche, conta l’Indicatore della Situazione Economica Equivalente (Isee). Con la delibera 2/2026/R/com, Arera ha adeguato all’inflazione il limite ordinario di accesso ai bonus sociali, definendo due fasce distinte:

Nuclei familiari ordinari (fino a 3 figli a carico): l’attestazione Isee non deve superare i 9.796 euro (in aumento rispetto ai 9.530 euro validi nel 2025);

Famiglie numerose (con almeno 4 figli a carico): la soglia di accesso rimane fissata a 20.000 euro.

Oltre al parametro economico, la normativa impone due condizioni legate all’immobile: la fornitura deve riguardare esclusivamente un’utenza ad uso domestico (restano quindi escluse attività commerciali, uffici o pertinenze autonome non abitative) e la bolletta deve risultare intestata a uno dei componenti del nucleo familiare presente nella Dichiarazione Sostitutiva Unica (Dsu). L’agevolazione spetta sia ai proprietari di casa sia agli inquilini in affitto, purché risultino intestatari dell’utenza.

Sebbene non esista una domanda specifica per il bonus Tari, il diritto allo sconto non si rinnova da solo: è indispensabile infatti presentare una nuova Dsu all’Inps ogni anno per certificare il mantenimento dei requisiti economici.

Tempistiche

Uno degli aspetti che genera maggiore confusione tra i contribuenti riguarda il momento in cui lo sconto diventa effettivo. A differenza delle utenze energetiche e idriche, che seguono una fatturazione mensile o bimestrale, la Tari ha cadenza annuale. Per questa ragione, il bonus viene sempre applicato nell’anno solare successivo a quello in cui si ottiene l’attestazione Isee valida. Ciò significa in sostanza che chi presenta la Dsu nel corso del 2026 vedrà decurtato il 25% direttamente dagli avvisi di pagamento del 2027

Sul calendario c’è una data da segnare in rosso: il 20 dicembre. Poiché i tempi tecnici di elaborazione dell’Isee da parte dell’Inps richiedono alcuni giorni, chi invia la dichiarazione dopo questa scadenza rischia di ricevere l’attestazione soltanto nei primi giorni di gennaio dell’anno successivo. In tal caso, il sistema considera l’Isee valido per il nuovo anno e l’erogazione dello sconto slitta automaticamente di dodici mesi: ad esempio, quindi, una Dsu inviata a fine dicembre 2026 con attestazione rilasciata a gennaio 2027 porterà lo sconto direttamente sui bollettini del 2028. Per quanto riguarda il riconoscimento del taglio, vi sono delle eccezioni, che si verificano in questi casi:

Ritardi: di norma lo sconto viene inserito negli avvisi di riscossione emessi entro il 30 giugno. Qualora il flusso dati arrivi dopo l’emissione della bolletta annuale, il gestore applica il taglio sulla seconda rata, sul saldo di fine anno oppure rimborsa la somma tramite strumenti tracciabili (come bonifico o assegno);;

Cambio di residenza: se il nucleo familiare trasloca restando all’interno dello stesso Comune (e sotto lo stesso gestore), lo sconto prosegue senza interruzioni. Se invece cambia gestore o Comune, l’eventuale quota residua non goduta viene rimborsata tramite bonifico, previa comunicazione di cessazione della vecchia utenza;

Morosità pregresse: qualora l’utente abbia bollette Tari non pagate relative agli anni precedenti già formalmente contestate, il Comune o il gestore ha la facoltà di trattenere l’importo del bonus per compensare il debito insoluto.