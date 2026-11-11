Bonus vacanze di fine anno: come funzionano i soggiorni invernali a prezzi calmierati e a chi spetta la misura

Trascorrere il periodo tra Natale e l’Epifania in una località termale, sulle piste da sci oppure nel cuore della Capitale con una spesa minima è una realtà concreta per una specifica platea di lavoratori e pensionati della scuola. Grazie all’intervento del Fondo Assistenza Magistrale, l’Inps ha messo a disposizione oltre 500 posti letto nelle proprie strutture ricettive, le cosiddette Case del Maestro, offrendo 10 giorni di vacanza in pensione completa a tariffe fortemente vantaggiose.

Il calendario della manifestazione è unico e non ammette variazioni individuali: l’arrivo nelle strutture è fissato per il 27 dicembre 2026, mentre il rientro avverrà il 5 gennaio 2027, per un totale quindi di 9 pernottamenti. Il pacchetto include vitto e alloggio per l’intera durata della permanenza, lasciando fuori unicamente gli extra e le consumazioni al bar. La convenienza economica dell’iniziativa deriva dal contributo diretto dell’Istituto nazionale di previdenza sociale, che copre gran parte della spesa reale modulando la quota a carico dell’utente in base alla capacità economica del nucleo familiare.

Beneficiari

L’accesso a queste vacanze agevolate è vincolato all’iscrizione alla Gestione Assistenza Magistrale dell’Inps. Possono infatti candidarsi gli insegnanti e i dirigenti scolastici, sia in servizio attivo sia in pensione, oltre ad alcune categorie di superstiti. Nel dettaglio, il regolamento ammette il coniuge, il partner unito civilmente o il convivente del titolare deceduto, a patto che non abbiano avviato una nuova unione alla data di chiusura del bando, quindi al 23 settembre 2026, insieme agli orfani che risultino ancora minorenni entro la medesima scadenza. Chi presenta la domanda può estendere il beneficio ai propri cari, coinvolgendo il partner e i parenti che compaiono contemporaneamente nello stato di famiglia e nell’attestazione ISEE.

Una tutela particolare riguarda i figli, i quali mantengono il diritto a partire anche qualora risiedano anagraficamente presso l’altro genitore, purché risultino comunque inseriti nella dichiarazione ISEE del richiedente. Per garantire la massima inclusione, inoltre, le persone con disabilità grave hanno facoltà di farsi affiancare da un assistente accompagnatore. Sul piano amministrativo vige infine il principio dell’unicità della richiesta: ogni partecipante può comparire in una sola pratica e, in caso di invii multipli, l’Istituto prende in considerazione esclusivamente l’ultima istanza trasmetta entro i termini.

Le destinazioni

L’offerta ricettiva si articola su quattro regioni italiane, proponendo cinque destinazioni pensate per soddisfare esigenze turistiche molto diverse tra loro:

Fiuggi (Frosinone): rappresenta il polo più capiente con 146 posti, ideale per chi cerca relax e cure termali nel Lazio;

(Frosinone): rappresenta il polo più capiente con 146 posti, ideale per chi cerca relax e cure termali nel Lazio; Silvi Marina (Teramo): mette a disposizione 132 posti sulla costa abruzzese, dedicati agli amanti del clima mite e del mare fuori stagione;

(Teramo): mette a disposizione 132 posti sulla costa abruzzese, dedicati agli amanti del clima mite e del mare fuori stagione; Lorica di Pedace (Cosenza): offre 98 posti immersi nella natura calabrese della Sila, perfetta per chi desidera praticare sport invernali;

(Cosenza): offre 98 posti immersi nella natura calabrese della Sila, perfetta per chi desidera praticare sport invernali; Roma : accoglie 94 ospiti nella sede di Piazza dei Giuochi Delfici, punto di partenza strategico per un soggiorno culturale nella Città Eterna;

: accoglie 94 ospiti nella sede di Piazza dei Giuochi Delfici, punto di partenza strategico per un soggiorno culturale nella Città Eterna; San Cristoforo al Lago (Trento): chiude l’elenco con 73 posti in Trentino-Alto Adige, rivolti a chi predilige i paesaggi alpini e lacustri.

Fasce ISEE

Il contributo richiesto ai partecipanti segue un meccanismo di progressività legato all’indicatore della situazione economica equivalente:

Fino a 8.000 euro: quota minima di 48 euro;

Da 8.000,01 a 12.000 euro: quota di 60 euro;

Da 12.000,01 a 16.000 euro: quota di 73 euro;

Da 16.000,01 a 20.000 euro: quota di 85 euro;

Da 20.000,01 a 24.000 euro: quota di 96 euro;

Da 24.000,01 a 28.000 euro: quota di 109 euro;

Da 28.000,01 a 32.000 euro: quota di 121 euro;

Da 32.000,01 a 36.000 euro: quota di 134 euro;

Da 36.000,01 a 44.000 euro: quota di 146 euro;

Da 44.000,01 a 56.000 euro: quota di 162 euro;

Da 56.000,01 a 72.000 euro: quota di 182 euro;

Da 72.000,01 a 92.000 euro: quota di 203 euro;

Da 92.000,01 a 300.000 euro: quota di 223 euro;

Oltre 300.000 euro o in assenza di DSU valida: quota massima di 243 euro.

Per comporre le graduatorie definitive finalizzate ad assegnare i posti, consultabili sul portale istituzionale, sono stati valutati una serie di parametri, tra i quali non era previsto l’ordine cronologico di arrivo delle istanze. La precedenza assoluta è stata data ai richiedenti con disabilità grave o invalidità certificata e a coloro che non hanno mai usufruito di soggiorni analoghi nelle edizioni passate. All’interno di queste macro-categorie, l’ordine è stato quindi determinato dal valore ISEE crescente, privilegiando i redditi più bassi indipendentemente dalla composizione o dalla numerosità del gruppo familiare al seguito.

Per chiarimenti sull’avanzamento delle pratiche resta attivo il Contact Center multicanale al numero verde 803 164 da rete fissa e allo 06 164164 da rete mobile, operativo dal lunedì al venerdì dalle 8:00 alle 20:00 e il sabato dalle 8:00 alle 14:00.