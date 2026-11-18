Una crescita che definire esponenziale è riduttivo. A dimostrarlo è il +267% in soli tre anni: i consumatori “comprano oggi e pagano dopo”, come viene chiamata questa tipologia di acquisto, ovvero quello a rate. Dilazionare la spesa per evitare “brutte sorprese” e dormire sonni tranquilli senza privarsi di ciò che si intende acquistare.

Un nuovo modo di acquistare

I numeri del Fabi (Federazione autonoma bancari italiani) sono chiari: un aumento del potere di spesa da 2,7 a 9,9 miliardi in tre anni (2022-2025) grazie al “Buy Now Pay Later” (BNPL), il sistema che consente di acquistare subito e pagare successivamente, spesso senza interessi. L’aumento di 7,2 miliardi di euro di spesa mette in risalto un’abitudine ormai entrata stabilmente nel consumo, dagli acquisti dentro i negozi fisici a quelli online. “La progressione è costante: 2,7 miliardi nel 2022, 4,7 miliardi nel 2023, 6,8 miliardi nel 2024 e 9,9 miliardi nel 2025”, spiegano dal Fabi.

Differenza tra negozi fisici e online

Come detto, il BNPL ha preso piede in modo trasversale: nei negozi fisici si è passati da acquisti per 800 milioni di euro nel 2022 fino ai 2 miliardi di euro tre anni più tardi con incrementi del 150%. Per gli store online l’incremento è ancora più evidente: 1,9 miliardi nel 2022 a 7,9 miliardi del 2025 significa +316%. “Il dato sui negozi fisici segnala però un cambiamento importante: il pagamento dilazionato non è più legato esclusivamente alle piattaforme online, ma diventa una possibilità offerta anche al momento dell’acquisto direttamente in negozio”, spiegano gli esperti.

La differenza rispetto all’Europa

Seppur con questi numeri, l’Italia rimane indietro rispetto a tanti altri Paesi europei per quanto riguarda questa tipologia di modalità di acquisto. Però, c’è ormai una grande espansione del mercato italiano specialmente nei negozi fisici (inizialmente le rate erano quasi esclusivamente un fenomeno degli store online) con un importante cambiamento nelle modalità con cui i consumatori scelgono di pagare beni e servizi.

Comprare un prodotto che costa 150 euro con tre rate da 50 euro significa un impegno da portare a termine in tre mesi ma un aiuto importante per i consumatori. In Italia c’è un apposito decreto che assorbe la disciplina europea sul credito ai consumatori (dl 212 del 31 dicembre 2025). In questo modo, anche finanziamenti per cifre più basse di 200 euro non hanno interessi.

”È più facile acquistare”

“Il Buy Now Pay Later è uno strumento che può facilitare gli acquisti e la gestione delle spese familiari, ma non bisogna confondere la semplicità del pagamento con l’assenza di un debito”, dichiara il segretario generale della Fabi, Lando Maria Sileoni. “Anche quando non ci sono interessi, ogni rata rappresenta un impegno economico che deve essere sostenuto nel tempo. La forte crescita di questo mercato rende ancora più importante garantire informazioni chiare, verifiche adeguate e una corretta valutazione della capacità di rimborso. Le nuove regole vanno nella direzione di una maggiore tutela dei consumatori. È fondamentale che l’innovazione nei sistemi di pagamento si accompagni alla responsabilità di chi concede credito e alla consapevolezza di chi lo utilizza”.

In molti casi, chi opta per questa soluzione può avere una “fragilità economica”, come spiega Sileoni. “Per molte famiglie, che hanno già visto ridursi il potere di acquisto, rinviare un pagamento non è sempre una scelta di comodità, ma può diventare una necessità per far fronte alle spese. Il rischio da evitare è che una successione di piccoli acquisti finisca per compromettere l’equilibrio finanziario delle famiglie”.