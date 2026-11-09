Caro-voli per Natale: i “trucchi” per spendere di meno

Il Codacons ha già lanciato l’allarme. Manca ancora più di un mese e mezzo al periodo natalizio che i prezzi dei voli aerei da e per le località nazionali sono schizzati alle stelle toccando cifre anche superiori a 430 euro per andata e ritorno da Nord a Sud d’Italia e viceversa.

Come spendere di meno: occhio alle date

Se in molti casi è inevitabile riuscire a trovare le giuste contromosse per poter risparmiare denaro, in tanti altri è possibile evitare di spendere cifre folli paragonabili a quando si viaggia su tratte intercontinentali. Una mano importante la dà il calendario: il 23 e il 24 dicembre, ad oggi, sono le due giornate con la massima concentrazione di partenze, dunque con i prezzi alle stelle visto l’aumento della domanda. Stesso discorso per la chiusura delle festività nei giorni del 6 e 7 gennaio. Riuscire ad anticipare le partenze anche soltanto di due-tre giorni, quindi intorno al 21-22 dicembre, e ripartire il 4-5 gennaio, consente di risparmiare anche il 30-40% sul costo dei biglietti.

Fare scalo costa di meno

Può sembrare un controsenso, ma fare scalo può costare di meno rispetto al volo diretto. RimborsoalVolo spiega che con scali al di fuori dei confini nazionali si può risparmiare, e tanto, rispetto al volo diretto sulla destinazione finale ma anche facendo scali sullo stesso territorio nazionale. Ad esempio, sul Milano-Catania del 23 dicembre andata e 6 gennaio ritorno si risparmia oltre il 50% se si fa uno scalo a Valencia, Spagna, all’andata e si opta per uno scalo in Albania, a Tirana, al ritorno.

Discorso simile per scali in ambito nazionale. “Nel periodo delle feste, volando con scalo a Fiumicino, la spesa scende del 40,6% sulla tratta Firenze-Palermo, del 38,3% sulla Firenze-Catania, e del 32% sulla Torino-Brindisi”, spiegano gli esperti di RimborsoAlVolo.

Viaggiare “leggeri”

Specialmente quando si tratta di molti giorni, e in più nel periodo invernale, è difficile limitarsi all’essenziale viaggiando con il solo bagaglio incluso dalla compagnia (laddove è previsto e quasi sempre si tratta di uno zaino). Sicuramente, un viaggio dove non si deve aggiungere il bagaglio a mano o comunque il bagaglio da 20 e più kg da imbarcare in stiva consente risparmi importanti sui costi finali dei biglietti. Le compagne low-cost, infatti, chiedono cifre comprese tra 10 e 60 euro in più per portare a bordo uno o più bagagli.

L’alternativa agli aerei

In molti casi ci si impiega molto di più, soprattutto quando si deve attraversare tutto lo Stivale per tornare dalla propria famiglia al Sud o al Nord ma se i prezzi dei biglietti aerei diventano proibitivi, la rete ferroviaria può essere una valida alternativa ma anche viaggiare in auto in compagnia di altre persone (vedi BlaBlaCar, ad esempio), per dividere le spese del carburante. Da valutare anche eventuali “combo”: pullman più auto o pullman più treno, ad esempio, tutte alternative a basso costo per spostarsi tra le città italiane.