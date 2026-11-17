Può capitare di avvertire in casa un odore sgradevole proveniente dagli scarichi del bagno o della cucina. A volte il problema si manifesta soltanto in determinati momenti della giornata, altre volte compare e scompare senza una ragione apparente: durante un temporale, con il vento forte, ma anche in condizioni atmosferiche del tutto normali. Individuare l’origine del fenomeno è il primo passo per intervenire correttamente ed evitare rimedi temporanei che non risolvono la causa alla radice.

Le possibili cause

Le ragioni per cui gli odori possono risalire dagli scarichi sono diverse e non sempre dipendono da un problema delle tubazioni condominiali. Tra le cause più frequenti:

sifone privo di acqua o difettoso: il sifone, presente sotto lavandini e lavelli oppure integrato negli scarichi di docce e sanitari, trattiene una piccola quantità d’acqua che crea una barriera contro la risalita dei gas provenienti dalle tubazioni. Se l’acqua evapora, il sifone perde oppure presenta un difetto, questa protezione può venire meno. Può accadere, per esempio, negli scarichi utilizzati raramente, o in abitazioni rimaste a lungo disabitate;

depositi e residui nelle tubazioni: grassi, sapone e materiale organico possono accumularsi lungo le pareti degli scarichi e favorire la formazione di cattivi odori. Il fenomeno può riguardare anche un singolo impianto domestico, senza che vi sia necessariamente un’anomalia nella colonna condominiale;

problemi di ventilazione degli scarichi: la corretta ventilazione degli scarichi contribuisce a mantenere equilibrata la pressione nelle tubazioni. Se il sistema è ostruito, insufficiente o non funziona correttamente, possono verificarsi depressioni capaci di ridurre o svuotare l’acqua presente nei sifoni. Il problema può manifestarsi, per esempio, quando vengono scaricate grandi quantità d’acqua nella colonna;

guarnizioni e raccordi deteriorati: guarnizioni consumate, collegamenti non più a tenuta o raccordi allentati possono consentire la fuoriuscita di gas e odori, anche in assenza di un’ostruzione evidente.

Come capire da dove provengono gli odori

Alcuni segnali possono aiutare a circoscrivere il problema, anche se non sono sufficienti, da soli, a individuarne con certezza la causa. Se il cattivo odore proviene da un solo scarico (ad esempio quello del lavandino o della doccia), è possibile che l’anomalia riguardi il sifone o la tubazione di collegamento. Se invece interessa più scarichi in ambienti diversi della stessa abitazione, può essere opportuno verificare anche le diramazioni e la colonna di scarico.

Altri elementi da considerare sono eventuali gorgoglii, rumori di risucchio o variazioni del livello dell’acqua nei sifoni. Possono indicare anomalie nel deflusso o nell’equilibrio delle pressioni all’interno delle tubazioni. Se il problema viene segnalato contemporaneamente anche da altri condòmini, aumenta la possibilità che sia coinvolta una parte comune dell’impianto. Anche in questo caso, tuttavia, è necessario un accertamento tecnico prima di attribuire la responsabilità a una specifica tubazione.

Scarichi privati e parti comuni: chi deve intervenire e pagare

Per stabilire a chi spetta intervenire occorre individuare il tratto dell’impianto interessato dal guasto. L’articolo 1117 del Codice civile comprende tra le parti comuni, salvo che il titolo disponga diversamente, gli impianti idrici e fognari e i relativi collegamenti fino al punto in cui si diramano verso i locali di proprietà individuale.

La giurisprudenza prevalente tende a escludere dalla proprietà condominiale la cosiddetta braga, ossia l’elemento di raccordo tra la tubazione di scarico del singolo appartamento e la colonna verticale comune, quando la sua funzione è unicamente quella di convogliare i reflui provenienti da quell’unità immobiliare. Questo orientamento trova conferma, tra l’altro, nella sentenza n. 1027 della Corte di Cassazione del 17 gennaio 2018. Diverso è il caso della colonna verticale, che raccoglie gli scarichi di più appartamenti ed è normalmente una parte comune.

La distinzione è importante perché, se il problema riguarda un sifone o un elemento dell’impianto che serve soltanto un appartamento, la manutenzione e le spese spettano normalmente al proprietario interessato. Se invece l’anomalia dipende da una tubazione comune, occorre informare l’amministratore, affinché venga disposto un accertamento e, se necessario, un intervento.

In quest’ultimo caso, la ripartizione delle spese segue i criteri dell’articolo 1123 del Codice civile. In via generale, i costi per la conservazione e il godimento delle parti comuni sono sostenuti dai condòmini in proporzione al valore delle rispettive proprietà, quindi secondo i millesimi, salvo diversa convenzione. Se una cosa comune è destinata a servire i condòmini in misura diversa, le spese sono ripartite in proporzione all’uso che ciascuno può farne. Quando invece un impianto è destinato a servire soltanto una parte dell’edificio, le spese relative alla sua manutenzione sono a carico del gruppo di condòmini che ne trae utilità.

Come affrontare il problema dei cattivi odori

L’utilizzo di prodotti per la pulizia degli scarichi o di deodoranti può attenuare temporaneamente il problema, ma non elimina necessariamente la causa. Inoltre, l’impiego ripetuto di alcuni prodotti chimici può, in determinate circostanze, danneggiare le tubazioni.

La soluzione più efficace è individuare prima l’origine degli odori. Un idraulico o un tecnico specializzato può controllare i sifoni, i raccordi e le tubazioni, verificando anche il funzionamento del sistema di ventilazione. In alcuni casi può essere utile ricorrere a una videoispezione, per osservare dall’interno lo stato dei condotti e individuare eventuali anomalie.

È utile annotare quando si manifesta il fenomeno, quali scarichi sono interessati e se si verificano rumori o variazioni del livello dell’acqua nei sifoni. Anche le condizioni meteorologiche possono essere un elemento da riferire al tecnico, soprattutto se il problema tende a ripresentarsi in determinate circostanze. Una volta individuata la causa, sarà possibile stabilire quale intervento effettuare e, soprattutto, se la manutenzione compete al singolo proprietario oppure al condominio.